Bogusław Linda: Kariera

Przed kamerą Bogusław Linda zadebiutował jeszcze podczas studiów epizodem w serialu telewizyjnym "Czarne chmury" (1973) Andrzeja Konica. Między 1980 a 1982 rokiem aktor stworzył świetne kreacje w najgłośniejszych produkcjach lat 80. W "Gorączce" Agnieszki Holland zagrał anarchistę i bandytę – człowieka zdesperowanego, bezkompromisowego i tragicznego zarazem. Ponownie u tej samej reżyserki odegrał rolę kalekiego Jacka w "Kobiecie samotnej". W "Przypadku" Krzysztofa Kieślowskiego Linda wcielił się w postać Witka Długosza i bardzo wiarygodnie odtworzył trzy scenariuszowe wersje życiorysu swojego bohatera.

Na początku lat 90. Linda był już niekwestionowaną gwiazdą polskiego kina. Uchodził za aktora o sile oddziaływania porównywalnej do tej, jaką mieli przed nim Zbigniew Cybulski czy Daniel Olbrychski. Jednak prawdziwą gwiazdą stał się, gdy zagrał w filmach Władysława Pasikowskiego – porucznika Arka w "Krollu" (1991), Franza Maurera w "Psach" (1992) i "Psach 2. Ostatnia krew" (1994) oraz Pawika w "Mieście prywatnym" Jacka Skalskiego (1994). Wykreował na ekranie nowy typ bohatera – twardego faceta po przejściach, borykającego się z życiowymi dylematami.

Bogusław Linda gościem podcastu "Rekonstrukcja Cyfrowa TVP"

Jak zdradza w podcaście, w swoim dorobku aktorskim ma dwie role, które wykończyły go fizycznie i emocjonalnie, będąc zarazem początkiem i końcem jego kariery. Mowa tu o postaci Jacka z "Kobiety samotnej" i Strzemińskiego z "Powidoków" Andrzeja Wajdy. Do aktorstwa podchodzi intuicyjnie: "Staram się myśleć, co tego typu facet mógł odczuwać (…) jestem ciekawy ludzi i ciekawy życia, to mi pomaga w zawodzie".

W podcaście "Rekonstrukcja Cyfrowa TVP" Łukasz Adamski przygląda się twórczości gości, zagłębia się wraz z nimi w świat filmów i seriali oraz sięga po ich dotąd nieznane wspomnienia. Raz w miesiącu gospodarz zaprasza widzów na sentymentalną podróż, poprzez tytuły uwielbiane przez kolejne pokolenia widzów. W podcaście porusza tematy związane zarówno z najgłośniejszymi, jak i kameralnymi tytułami.

Dotychczasowi goście podcastu to Krzysztof Zanussi, Janusz Zaorski, Waldemar Krzystek, Olaf Lubaszenko oraz aktorzy serialu "Nad Niemnem" – Iwona Katarzyna Pawlak i Adam Marjański. Za pomysł oraz realizację podcastu odpowiada Zespół Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP oraz Agencja Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP.

Wszystkie odcinki podcastu udostępniane są na profilu Rekonstrukcja Cyfrowa TVP na platformach YouTube i Spotify.