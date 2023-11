"Rekonstrukcja Cyfrowa TVP": Olaf Lubaszenko w roli głównej

Olaf Lubaszenko gościem podcastu "Rekonstrukcja Cyfrowa TVP"

Gospodarzem programu "Rekonstrukcja Cyfrowa TVP" jest krytyk filmowy Łukasz Adamski .

Olaf Lubaszenko to jeden z najbardziej utytułowanych i docenianych polskich aktorów. Korzenie jego kariery sięgają wczesnych lat 80., kiedy zadebiutował w kultowym serialu "Życie Kamila Kuranta" (1982). Ze swoim debiutem reżyserskim - "Sztos" (1997) - wstrzelił się z kolei między Władysława Pasikowskiego i Patryka Vegę, wprowadzając do polskiej kinematografii nowy gatunek - komedię gangsterską.



W rozmowie aktor przyznaje, że okres przełomu ustrojowego, kiedy zapadały najważniejsze decyzje, które ukształtowały współczesny świat, wydaje mu się szczególnie fascynujący. To jemu być może poświęci swój kolejny film.



Gość wspomina w podcaście swoją długą i krętą drogę zawodową, w której zdarzało mu się "nie iść za ciosem" i "uciekać przed sukcesem". Czasem był to świadomy, artystyczny wybór, a czasem - jak w okresie, gdy zmagał się z depresją - skutek problemów osobistych. Lubaszenko to zarazem twórca spełniony, jak i artysta, który nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

W podcaście "Rekonstrukcja Cyfrowa TVP" Łukasz Adamski przygląda się twórczości swoich gości, zagłębia się wraz z nimi w świat filmów i seriali oraz sięga po ich dotąd nieznane wspomnienia. Raz w miesiącu gospodarz zaprasza widzów na sentymentalną podróż, poprzez tytuły cenione przez kolejne pokolenia widzów.

Dotychczasowi goście podcastu to Krzysztof Zanussi, Janusz Zaorski, Waldemar Krzystek oraz aktorzy serialu "Nad Niemnem" - Iwona Katarzyna Pawlak i Adam Marjański.

Wszystkie odcinki podcastu udostępniane są na platformach YouTube i Spotify.