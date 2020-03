Reforma festiwalu w Gdyni. Będzie dyrektor artystyczny

Przywrócenie funkcji Dyrektora Artystycznego i powierzenie mu głównej roli przy wyborze filmów konkursowych - to najważniejsze zmiany, jakie czekają Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w 2020 roku. Nowy regulamin powstał po szerokich konsultacjach ze środowiskiem filmowców.

Regulamin 45. FPFF został zatwierdzony przez Komitet Organizacyjny Festiwalu 27 lutego 2020 roku. Nowe regulaminowe zapisy odpowiadają na postulaty filmowców, zgłaszane już w trakcie ubiegłorocznej edycji Festiwalu w Gdyni.



- Punkt po punkcie, bardzo starannie, przeanalizowaliśmy uwagi i propozycje środowiska filmowego. Postulatem, który podnoszono najczęściej, było przywrócenie funkcji Dyrektora Artystycznego Festiwalu, personalnie odpowiedzialnego za to, jakie filmy trafią do Konkursu Głównego. Zależy nam, by podstawowymi kryteriami wyboru filmów konkursowych były ich wartość artystyczna oraz profesjonalizm realizacji. Regulamin mówi o tym wprost i czytelnie określa tryb selekcji - podkreśla Leszek Kopeć, dyrektor festiwalu.



Przypomnijmy, że podczas 44. FPFF we wrześniu 2019 roku własną propozycję regulaminu ogłosiła Gildia Reżyserów Polskich. Również później Gildia przekazała Komitetowi Organizacyjnemu kolejne propozycje zmian.



W ramach konsultacji odbyło się także spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich, w którym obok Gildii uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, Polskiego Stowarzyszenia Montażystów, Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych PSC, Kobiet Filmu, Polskiej Gildii Producentów, Gildii Scenarzystów, Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji ZASP oraz Gildii Polskich Charakteryzatorów Filmowych, Telewizyjnych i Teatralnych.



Nowy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.



Nazwisko Dyrektora Artystycznego mamy poznać do połowy maja 2020 roku. Wyboru dokona Komisja Konkursowa, której członkowie zostaną wybrani spośród dotychczasowych laureatów Złotych i Srebrnych Lwów. Do połowy marca skład Komisji ma wyłonić Rada Programowa, złożona z uznanych polskich twórców filmowych. Rada, jako ciało doradcze Komitetu Organizacyjnego, istnieje od 2013 roku.



Jednym z najważniejszych zadań Dyrektora Artystycznego jest selekcja filmów do Konkursu Głównego i Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Osoba pełniąca tę funkcję w obu przypadkach będzie mogła wesprzeć się rekomendacją powołanych przez siebie zespołów selekcyjnych.



Do Konkursu Głównego może się zakwalifikować maksymalnie 16 filmów. Dyrektor Artystyczny wskaże dwanaście z nich, a jego decyzja będzie ostateczna. Komitet Organizacyjny może dołączyć do puli konkursowej do 4 filmów. Tak jak w minionych latach, nabór filmów do obu konkursów odbędzie się w maju, a wyniki selekcji zostaną ogłoszone w lipcu.



45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 14-19 września 2020 roku w Gdyni.