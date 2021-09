Wspomnienia Reese Witherspoon dotyczą wydarzeń z września 1999 roku, kiedy aktorka i jej ówczesny mąż Ryan Phillippe powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Goszcząc w programie "The View", aktorka ujawniła, że nie otrzymała wtedy pomocy i wsparcia, których desperacko potrzebowała.



"Wychowałam córkę całkiem sama. Nie mam sióstr ani ciotek. Przyjechałam do nowego miasta i dosłownie nie miałam nikogo, żadnych przyjaciół. Dużo wtedy płakałam" - wyznała szczerze laureatka Oscara. Z jej wypowiedzi wynika, że Ryan Phillippe, którego poślubiła zaledwie dwa miesiące przed urodzeniem córki, nie był zaangażowanym rodzicem.



Reese Witherspoon: BYłam młodą i samotną matką

Witherspoon zaznaczyła, że jako 23-letnia kobieta nie miała wiedzy na temat wychowywania dzieci. "Nie wiedziałam, co robić, gdy dziecko płacze całą noc. Myślałam, że Ava wciąż jest głodna, więc ją przekarmiałam. Nie potrafiła przez to zasnąć w nocy, a ja nie miałam pojęcia, co się dzieje. Nie miałam praktycznie żadnego wsparcia. Brak snu doprowadził do tego, że miałam omamy, majaczyłam" - wspominała aktorka.

"Miałam natomiast to szczęście, że zaoszczędziłam trochę pieniędzy, więc nie musiałam pracować. Wychowywanie dziecka zdecydowanie nie jest pracą dla jednej osoby" - podkreśliła gwiazda.



Urodzona w Nashville Reese Witherspoon swoją przygodę z show-biznesem zaczęła w wieku 7 lat jako dziecięca modelka. Mając lat 14, zadebiutowała w filmie "Człowiek z księżyca", w którym wcieliła się w... 14-latkę zakochującą się w starszym o trzy lata sąsiedzie. Kreację dziewczynki docenił jeden z najważniejszych amerykańskich krytyków, Roger Ebert. "Jej pierwszy [ekranowy] pocałunek to jedna z najdoskonalszych małych scen, jakie kiedykolwiek widziałem w kinie" - zachwycił się Ebert.

A na zakończenie udzieliła rady samotnym mamom. "Dbajcie o relacje, stwórzcie sieć znajomych, na których możecie liczyć. Poradzicie sobie, ale nie możecie być w tym całkiem same" - stwierdziła.

W październiku 2003 roku na świat przyszło drugie dziecko Witherspoon i Phillippe'a - syn Deacon. Trzy lata później aktorka rozwiodła się z mężem. Media donosiły wtedy, że powodem rozstania była niewierność Ryana, który miał mieć romans z koleżanką z planu, Abbie Cornish.



Obecnie Witherspoon jest związana z Jimem Rothem, którego poślubiła w maju 2011 roku. Para wspólnie wychowuje ośmioletniego syna Tennessee Jamesa.