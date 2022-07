Reese Witherspoon i Will Ferrell gwiazdami nowej komedii

Amazon Studios nabyło prawa do niezatytułowanej jeszcze komedii weselnej, której gwiazdami będą Reese Witherspoon i Will Ferrell. Film wyreżyseruje Nicholas Stoller. Autor czekającej na premierę pierwszej mainstreamowej gejowskiej komedii romantycznej zatytułowanej "Kumple".

Oprócz występu w rolach głównych, Reese Witherspoon i Will Ferrell będą też producentami powstającego filmu Stollera poprzez swoje firmy produkcyjne: Gloria Sanchez i Hello Sunshine. Nieznane są szczegóły fabuły nowej komedii romantycznej Amazonu. Mówi się, że opowie o komplikacjach, jakich przysporzy zarezerwowanie jednego miejsca na dwa wesela mające odbywać się w tym samym czasie.

Jak informują źródła, na które powołuje się portal "The Hollywood Reporter", o prawa do realizacji komedii Stollera walczyło kilka studiów filmowych oraz serwisów streamingowych. Udział gwiazd pokroju Witherspoon i Ferrella daje nadzieje na to, że film odniesie komercyjny sukces. Gwarantem powodzenia projektu może być też udział Nicholasa Stollera, który debiutował jako reżyser głośnym filmem "Chłopaki też płaczą", a potem nakręcił kilka innych komediowych hitów.

Kolejne projekty gwiazd

Jednym z producentów filmu będzie należąca do Reese Witherspoon firma Hello Sunshine. Będzie to jej kolejny projekt realizowany dla Amazonu. Innymi filmami, nad którymi obecnie pracuje firma, są musical "Daisy Jones & Six" z Riley Keough i Samem Claflinem w roli głównej, a także świąteczna komedia romantyczna "Something From Tiffany’s", w której wystąpi Zoey Deutch.

Will Ferrell pracuje obecnie nad kilkoma projektami. Aktualnie trwają zdjęcia do nowego filmu Grety Gerwig - "Barbie", w którego obsadzie znalazło się również miejsce dla tego popularnego komika. Wcześniej Ferrell ukończył zdjęcia do musicalu "Spirited", w którym występuje u boku Ryana Reynoldsa. Swojego głosu Ferrell użyczył również jednemu z bohaterów animowanej komedii o psie, który razem z kolegami zamierza zemścić się na swoim byłym właścicielu.



