"Powrót do liceum" to ciepła, sentymentalna komedia, która rozgrzeje serca widzów 13. maja na Netflixie. Główna bohaterka budzi się po 20 latach ze śpiączki, aby wrócić do liceum i... zdobyć koronę królowej balu.

W wywiadzie dla The Hollywood Reporter, Rebel Wilson , która gra postać głównej bohaterki została zapytana, co zrobiłaby inaczej, gdyby mogła teraz wrócić do liceum?

Chciałabym mieć o wiele lepsze wyczucie mody. Do tego jak się ubieram większą uwagę przykładać zaczęłam dopiero, kiedy zostałam aktorką w Hollywood. To wszystko dzięki mojej niesamowitej stylistce Elizabeth Stewart.

A jak Rebel Wilson wspomina czasy nastoletnie?

Dzisiaj mam na sobie zazwyczaj kreacje Jasona Wu, ale w liceum nosiłam męskie dżinsy i miałam najgorszą fryzurę na świecie. Gdy oglądam zdjęcia z tamtych czasów, widzę dziką wersję siebie. Chciałabym wrócić do liceum z możliwością wyglądania tak, jak teraz. Chociaż to i tak nie miało większego znaczenia, ponieważ chodziłam do szkoły tylko dla dziewcząt.

Rebel Wilson schudła 35 kg i jest nie do poznania

Dla samej Rebel jest to kolejny filmowy powrót do czasów licealnych. Wcześniej grała "Grubą Amy" w serii filmów "Pitch Perfect". Jednak po tamtej dziewczynie nie ma już śladu. Dziś Wilson dumnie prezentuje swoje kształty, w wyniku metamorfozy, którą przeszła, schudła 35 kilogramów!

Zdjęcie Rebel Wilson przed metamorfozą / Federick M. Brown / Getty Images

Instagram Post

Gdyby nie Britney Spears, nie byłoby sceny z kultową piosenką

W filmie "Powrót do liceum" usłyszymy hit Britney Spears "(You Drive Me) Crazy", do którego główna bohaterka, w stroju cheerleaderki, tańczy naśladując Britney z teledysku. Gdyby nie zgoda piosenkarki na wykorzystanie jej utworu, scena nigdy by nie powstała. Rebel Wilson osobiście kontaktowała się z Spears w tej sprawie.

"Powrót do liceum" ma swoją premierę 13 maja na Netflixie, jego reżyserem jest Alex Hardcastle ("Grace i Frankie", "Parks and Recreation", czy "The Office") U boku Rebel Wilson zobaczymy Alicię Silverstone.



