​Rebel Wilson, australijska aktorka, która w styczniu ogłosiła, że ma zamiar uczynić rok 2020 "swoim rokiem zdrowia", zdołała osiągnąć zamierzony cel. Gwiazda poinformowała swoich fanów, że zredukowała wagę do planowanych 75 kilogramów. I zapowiedziała, że ma zamiar nadal stosować dietę, która była kluczem do jej sukcesu.

Rebel Wilson już tak nie wygląda /Frazer Harrison /Getty Images

Fani Rebel Wilson od miesięcy podziwiają jej spektakularną metamorfozę. Gwiazda popularnych komedii romantycznych, która wyróżniała się rubensowskimi kształtami, w styczniu postanowiła zawalczyć o smukłą sylwetkę.



Reklama

Aktorka ogłosiła wtedy, że rok 2020 będzie jej "rokiem zdrowia" i zapowiedziała, że ma zamiar ograniczyć swoją wagę do 75 kilogramów. Aby tego dokonać, zaczęła intensywnie trenować pod okiem instruktora i przeszła na zbilansowaną, niskokaloryczną dietę. Wysiłek się opłacił - Wilson właśnie poinformowała w mediach społecznościowych, że na miesiąc przed końcem roku wykonała zadanie.



"Osiągnęłam swój cel! Mimo że tak naprawdę nie chodziło w tym wszystkim o liczbę na wadze, ale o bycie zdrowym, potrzebowałam konkretnego celu, by mieć do czego dążyć. Tym celem było 75 kilogramów" - napisała aktorka. Australijka pokazała na Instastories, że obecnie waga wskazuje dokładnie 74,6 kg.



Instagram Post

Nieco wcześniej w rozmowie z "People" gwiazda przyznała, że ma zamiar wrócić do diety, która okazała się kluczem do jej sukcesu. Mowa o diecie oczyszczającej dr Mayra. Zakłada ona zmniejszenie spożycia cukru i glutenu oraz uwzględnienie jak największej ilości produktów alkalicznych, takich jak świeże warzywa, ryby czy jogurt z mleka owczego. Dodatkowo trenowała aż sześć razy w tygodniu



Instagram Post

"Rok 2021 będzie szalenie pracowity, wypełniony różnymi projektami. Muszę zatem znów przeprowadzić dietę dr Mayra. Liczę na to, że wzmocni mój układ odpornościowy" - stwierdziła aktorka. I dodała, że choć jest dumna z wizualnych efektów swojego odchudzania, jej nadrzędnym celem była poprawa kondycji organizmu i polepszenie samopoczucia.

Instagram Wideo

"W przeszłości szkodziłam swojemu ciału, źle się odżywiałam. Postanowiłam więc, że zmienię styl życia i będę zdrowsza. Chcę zaapelować do wszystkich - nie miejcie obsesji na punkcie tego, ile ważycie. Liczą się zdrowe nawyki, które prędzej czy później odmienią wasze życie i wasze sylwetki" - podkreśliła Wilson.