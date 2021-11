Rebel Wilson pozuje na plaży. Zmysłowa poza i... tajemniczy przystojniak

Rebel Wilson to lubiana aktorka komediowa, do tego kobieta obdarzona cudownym głosem. Aktorka jakiś czas temu przeszła ogromną metamorfozę. Gwiazda zrzuciła zbędne kilogramy. Zdecydowała się na to w trosce o własne zdrowie. Poza tym przez swoją tuszę dostawała określone role w kolejnych produkcjach, to znacznie ograniczało możliwości zawodowe aktorki.

Instagram Post

Odmieniona Rebel Wilson

Aktorka znacznie częściej pokazuje się w strojach kąpielowych i krótkich kreacjach. Swymi zdjęciami chętnie dzieli się z fanami. Na najnowszych materiałach Rebel Wilson pozuje, odsłaniając nieco biust i zgrabne nogi. Gwiazda nie była sama. Towarzyszy jej pewien przystojniak.

Instagram Wideo (IGTV)

Sammy i ja bardzo ciężko pracujemy nad naszą ściśle tajną sesją […] napisała Rabel

Reklama

Wspomniany Sammy, to wieloletni przyjaciel Wilson, Sam Kennedy. Nagranie jest chętnie komentowane przez fanów aktorki.

Instagram Post

Tu jest zbyt gorąco, by to znieść!

Szczęściara. To marzenie każdej dziewczyny. Ładnie

Dziewczyna Bonda!

Instagram Wideo (IGTV)

Zobacz również:



Rebel Wilson pochwaliła się efektami swojej metamorfozy



Rebel Wilson ma problem z zajściem w ciążę. Wspiera ją Sharon Stone

Rebel Wilson miała wypadek rowerowy