Zack Snyder zakazał korzystania z krzeseł na planie „Armii umarłych”

Nie posiedzieli sobie na krzesłach na planie krwawego horroru „Armia umarłych” członkowie ekipy filmowej i aktorzy występujący w tym filmie. Wszystko z powodu zakazu wprowadzonego przez reżysera tej produkcji Zacka Snydera. Żeby nikogo nie kusiło, twórca nie zezwolił na wnoszenie krzeseł na plan filmu.

Aktor Matthias Schweighöfer i reżyser Zack Snyder na planie "Armii umarłych" rozmawiali na stojąco /Album Online /East News

To już druga "afera krzesłowa", jaka wybucha w Hollywood w ostatnich miesiącach. Bohaterem pierwszej, zduszonej w zalążku, był Christopher Nolan ("Incepcja", "Interstellar"). Teraz na podobny pomysł wpadł Zack Snyder. O tym, ża na planie jego filmu nie ma miejsca na krzesła, powiedział on sam. I najwyraźniej jest dumny ze swojego zakazu.



"Nie było siadania, zakazałem krzeseł na planie. Wyszło fajnie, bo dzięki temu stworzyłem intymną atmosferę. Mogłem sobie podejść do aktorów, pogadać, bo nie miałem po co wracać przed monitor na drugim końcu pomieszczenia. Dzięki temu wszyscy tutaj byliśmy bardziej zaangażowani w kręcenie" - wyznał Snyder w podcaście "Fourth Wall".



Reżyserowi nie brakowało pracy podczas kręcenia filmu "Armia umarłych". Współtworzył jego scenariusz, potem zajął się reżyserią, ale do tego pełnił na planie funkcję głównego operatora. Efekty jego pracy będzie można zobaczyć już od piątku 21 maja na Netfliksie. "Armia umarłych" opowiada o grupie śmiałków, którzy ruszają po skarb do opanowanego przez zombie Las Vegas. W filmie wystąpili m.in.: Dave Bautista, Theo Rossi, Tig Notaro, Garret Dillahunt, Raul Castillo, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada, Matthias Schweighofer, Ella Purnell oraz Ana de la Reguera.



Kilka miesięcy temu głośno było o zakazie używania krzeseł na planie filmów Nolana. Mówiła o tym m.in. Anne Hathaway, która jednocześnie wyjaśniała powody takiego stanu rzeczy. Jej zdaniem Nolan uważa, że jeśli ludzie siedzą, to nie pracują. W podobnym tonie o braku krzeseł na planie filmów Nolana wypowiadali się wcześniej Mark Rylance i Barry Keoghan. Informacjom tym zaprzeczyła rzeczniczka prasowa Nolana, Kelly Bush. Według niej, na planach filmów Nolana zakazane są jedynie komórki i palenie papierosów.