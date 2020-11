Raper Drake jako Barack Obama?

Wydaje się, że film biograficzny o prezydenturze Baracka Obamy jest tylko kwestią czasu. Podstawą scenariusza mogłyby z pewnością być pamiętniki Obamy zatytułowane "Ziemia obiecana". Czy rolę byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych może zagrać w takim filmie raper Drake? Obama dał mu właśnie swoje oficjalne błogosławieństwo.

Podobni? /Joe Raedle/Karwai Tang/WireImage /Getty Images

O tym, że chciałby zagrać Obamę, Drake mówi od dawna. "Mam nadzieję, że ktoś nakręci taki film, bo chciałbym w nim zagrać. Oglądam każde jego wystąpienie. Gdy widzę go w telewizji, nie zmieniam kanału. Szczególnie zwracam uwagę na intonację jego głosu. Każdy, kto mnie zna, wie, że świetnie naśladuję głosy. Na razie jestem w fazie nauki, bo nikt nie zadzwonił do mnie z taką propozycją. Jestem jednak czujny i gdy tak się stanie, będę gotowy, nauczyć się mówić tak jak on" - mówił Drake w jednym z wywiadów w 2010 roku.



Teraz Barack Obama pozytywnie odniósł się do tych słów artysty, który w muzyce osiągnął już wszystko. Drake zdobył cztery nagrody Grammy i 42 nominacje do niej. Ma też doświadczenie aktorskie - wystąpił w jednej z ról w serialu "Degrassi: Nowe Pokolenie".



"Powiem tak. Drake wygląda na taką osobę, która jest w stanie zrobić wszystko, co sobie zaplanuje. Mam na myśli, że jest bardzo utalentowanym bratem. Kiedy więc nadejdzie czas i będzie gotowy... Co ważne, Drake ma błogosławieństwo całej mojej rodziny. Podejrzewam, że Malia i Sasha byłyby na tak" - powiedział Obama w wywiadzie ze Speedym Mormanem.

Postać Baracka Obamy pojawiła się w ostatnich latach na ekranie kilka razy. W dwóch przypadkach były to filmy o młodości przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W "Barrym" z 2016 roku rolę tytułową zagrał Devon Terrell. W tym samym roku na ekrany trafił "Southside with You" z Parkerem Sawyersem w roli Obamy. Z kolei we wrześniu 2020 roku stacja Showtime wyemitowała miniserial "The Comey Rule", w którym w postać byłego prezydenta USA wcielił się Kingsley Ben-Adir.

Na 17 marca przyszłego roku zaplanowano polską premiera pamiętników Obamy. We wspomnieniach z czasu prezydentury przedstawione są dzieje przemiany młodego, poszukującego własnej tożsamości człowieka w przywódcę wolnego świata. Obama ukazuje zarówno swoje polityczne dojrzewanie, jak i przełomowe momenty swojej, przypadającej na czasy dramatycznych zmian i zawirowań, prezydentury. Zaprasza czytelników do Gabinetu Owalnego i Sali Sytuacyjnej Białego Domu oraz zabiera ich w podróż do Moskwy, Kairu, Pekinu i wielu innych miejsc. Poznajemy tok jego myślenia, gdy organizuje swój gabinet, zmaga się z globalnym kryzysem finansowym i mierzy z Władimirem Putinem, spiera się z generałami o amerykańską strategię w Afganistanie, podpisuje reformę Wall Street, reaguje na eksplozję platformy wiertniczej Deepwater Horizon i zezwala na przeprowadzenie operacji Trójząb Neptuna, w której ginie Osama bin Laden - czytamy w opisie "Ziemi obiecanej".