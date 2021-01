Rami Malek i Zoe Saldana w obsadzie tajemniczego projektu Davida O. Russella

David O. Russell, reżyser takich hitów jak „Poradnik pozytywnego myślenia” i „American Hustle”, nie rozpieszcza fanów swojego talentu nowymi produkcjami. Ostatnim wyreżyserowanym przez niego filmem był „Joy” z 2015 roku. Po sześciu latach Russell powraca z nowym projektem, o którym wiadomo póki co niewiele. Jak informuje portal „Variety”, wystąpią w nim też Rami Malek i Zoe Saldana, którzy właśnie dołączyli do obsady.

Zoe Saldana /EUROPA CORP. / Album /East News

Tym samym obsada powstającego filmu Davida O. Russella staje się coraz bardziej imponująca. Wcześniej informowano, że wystąpią w nim również Christian Bale, Margot Robbie i John David Washington. Prace nad filmem mają ma ruszyć już niedługo w Los Angeles. Russell napisał również jego scenariusz. Nieznane są jednak żadne informacje dotyczące fabuły tej produkcji, ani nawet jej gatunku. Tajemnicą pozostaje również jej tytuł.



Dystrybutorem filmu będzie studio Disneya, co może dziwić w sytuacji niezbyt pochlebnej opinii ciągnącej się za O. Russellem. To również z jej powodu reżyser od tak dawna nie nakręcił żadnego nowego filmu. Oskarża się go o stosowanie przemocy na planie, a także wykorzystywanie swojej pozycji do prześladowania kobiet. Pod koniec 2017 roku O. Russell miał zająć się reżyserią serialu dla platformy streamingowej Amazon Prime, w którym wystąpić mieli Robert De Niro oraz Julianne Moore. Amazon zrezygnował z jego realizacji, gdy wybuchł skandal związany z Harveyem Weinsteinem.



Rami Malek, któremu sławę przyniosła oscarowa rola w filmie "Bohemian Rhapsody", wciąż czeka na premierę swojego najnowszego filmu - kolejnej odsłony przygód agenta 007 Jamesa Bonda, w której wcielił się w postać głównego złoczyńcy. Film "Nie czas umierać" ma trafić do kin w kwietniu tego roku, ale coraz głośniej mówi się o tym, że jego premiera zostanie po raz kolejny przełożona. Oprócz "Bonda", Maleka zobaczymy też w thrillerze "The Little Things", którego zwiastun miał premierę przed kilkoma dniami.

Zoe Saldana niedawno skończyła zdjęcia do kontynuacji filmu "Avatar" Jamesa Camerona. Seria ta zapewni jej pracę przynajmniej do 2028 roku, na który planowana jest premiera filmu "Avatar 5". Aktorkę zobaczymy również u boku Ryana Reynoldsa w filmie "The Adam Project" oraz trzeciej części "Strażników Galaktyki".