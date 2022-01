Ralph Fiennes , a w zasadzie Ralph Nathaniel Twisleton-Wykeham-Fiennes urodził się w 1962 roku w Ipswich (wschodnia Anglia). Przyszedł na świat w katolickiej rodzinie, jako najstarsze z sześciorga dzieci fotografa i ilustratora Marka Fiennesa oraz pejzażystki i pisarki Jennifer Anne Mary Alleyne Lash. Fiennes jest w ósmym pokoleniu kuzynem księcia Karola.

Zamiłowanie do sztuki wyniósł z domu, zresztą podobnie jak większość jego rodzeństwa, która także wybrała karierę artystyczną. Uczęszczał do szkoły dla chłopców Bishop Wordsworth. Początkowo miał zamiar zostać malarzem, rozpoczął nawet naukę w Chelsea College of Art & Design, jednak już po roku przeniósł się do Royal Academy od Dramatic Art.



Pierwsze zawodowe kroki stawiał w teatrach, w 1985 roku trafił do zespołu Regents Park Theatre, z którym występował przez kolejne dwa lata. Od roku 1987 grał z Royal National Theatre, a w 1988 został członkiem elitarnej grupy teatralnej Royal Shakespeare Company. W 1995 roku, występując na Broadwayu, odebrał nagrodę teatralną Tony Award za rolę Hamleta w spektaklu reżyserii Jonathana Kenta z Almeida Theatre Company.

Pierwszym ważnym występem Fiennesa w filmie była rola Heathcliffa, porywczego buntownika o wrażliwości romantyka w melodramacie "Wichrowe Wzgórza" (1992).

To dzięki tej produkcji został dostrzeżony przez Stevena Spielberga , który obsadził go w roli Amona Götha - bezdusznego nazisty, komendanta obozu koncentracyjnego w Płaszowie w dramacie historycznym "Lista Schindlera" (1993). Za ten występ otrzymał m.in. nominację do Oscara i Złotego Globu. Do roli przytył 13 kilogramów.



Kolejnym ważnym wcieleniem Fiennesa była rola w obsypanym wyróżnieniami dramacie wojennym "Angielski pacjent" , gdzie zagrał ciężko rannego pilota László Almásy. Występ przyniósł mu kolejną nominację do Oscara i Złotego Globu.

W kolejnych latach wystąpił w filmach wielu gatunków, specjalizując się w rolach tajemniczych, rozdartych wewnętrznie bohaterów. Nie ograniczał się wyłącznie do kina ambitnego, zagrał chociażby u boku Jennifer Lopez w komedii romantycznej "Pokojówka na Manhattanie" (2002).

Aktor dwa razy rozważany był do roli Jamesa Bonda, niestety bez powodzenia. Za pierwszym razem do filmu "GoldenEye" zatrudniono Pierce'a Brosnana, a później nowym agentem 007 został Daniel Craig. W 2012 roku dołączył jednak do serii filmów o Jamesie Bondzie jako M, nowy szef angielskiego wywiadu.

"Harry Potter": Ralph Fiennes jako Voldemort

Ralph Fiennes zdradził niedawno, że na początku nie był przekonany do występu w produkcji o młodym czarodzieju, gdyż pierwsze części książki kojarzyły mu się z opowieściami skierowanymi do dzieci. Za namową najbliższych przyjął jednak rolę Voldemorta, który w historii Harry'ego Pottera jest ucieleśnieniem zła.



Fiennes wcielał się w czarnoksiężnika i głównego przeciwnika Harry’ego Pottera w czterech częściach serii. Warto podkreślić jednak, że w "Kamieniu filozoficznym" Voldemorta zagrał Richard Bremer.



Ralph Fiennes do roli Voldemorta musiał przechodzić wielogodzinną charakteryzację - miał sztuczne zęby, komputerowo usuwano mu także nos. To jednak nie koniec niedogodności. Niedawno aktor zdradził, że grając tego bohatera, pod sukmaną musiał nosić kobiece pończochy.

Nosiłem szaty, w których musiałem pełzać jak wąż. Pod moim strojem miałem parę kobiecych pończoch. Za każdym razem, kiedy szedłem, zsuwały mi się coraz niżej i niżej, aż do kolan i stawały się niewygodne. Musieliśmy jakoś temu zaradzić. Wyposażono mnie więc w pas do pończoch i podwiązki. Bardzo lubiłem drażnić się z kaskaderem, podnosząc mój kostium wyznał Ralph Fiennes w amerykańskim talk-show "The View".

"King's Man: Pierwsza misja": Ralph Fiennes znów na ekranach

5 stycznia na ekrany polskich trafił film "King's Man: Pierwsza misja", w którym Ralph Fiennes zagrał jedną z głównych ról.

W roku 2014 produkcja "Kingsman: Tajne służby" przedstawiła światu Harry'ego Harta, urzekająco grzecznego szpiega-dżentelmena i Gary'ego "Eggsy" Unwina, chłopaka z niewłaściwej strony torów, desperacko potrzebującego ojcowskiego wzorca. Harry zwerbował Eggsy'ego, wyszkolił go w dżentelmeńskim obyciu oraz szpiegowskim fachu, a wraz z oddziałem Kingsmanów para pokonała nikczemnego miliardera z branży technologicznej Richmonda Valentine'a. W sequelu z 2017 roku "Kingsman: Złoty Krąg" poznaliśmy amerykański odpowiednik brytyjskiej organizacji w postaci agencji Statesman, podczas gdy zło przybrało tym razem postać przedsiębiorczej dilerki narkotyków Poppy Adams.

W nowej odsłonie zatytułowanej "King’s Man: Pierwsza misja" historia rozpoczyna się ponad sto lat wcześniej i rozgrywa się w cieniu I wojny światowej, co daje okazję do naszkicowania genezy agencji Kingsman.



Gdy najgorsi w historii tyrani i zbrodnicze umysły łączą się, by opracować plan wojny, która zniesie z powierzchni Ziemi miliony istnień, jeden człowiek musi podjąć wyścig z czasem, aby ich powstrzymać. W rolach głównych wystąpili: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl oraz Djimon Hounsou i Charles Danc.

