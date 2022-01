"Rain Man": ​Dustin Hoffman sprzedaje kultowy samochód

Film, który poruszył miliony

Aktor wystawił na aukcję kultowy samochód marki Buick z 1949 r., który wykorzystano w obsypanym Oscarami filmie "Rain Man". Hoffman kupił go tuż po zakończeniu zdjęć. Obecnie jego szacunkowa wartość sięga 250 tys. dolarów. "Zbyt długo tkwił w garażu, a powinien być używany, dawać radość i być celebrowany" - gwiazdor mówi o niezwykłym kabriolecie.

W obrazie "Rain Man" dwóch braci - jeden jest karierowiczem (Tom Cruise), a drugi jest chory na autyzm (Dustin Hoffman) - wyrusza w podróż przez Stany Zjednoczone, aby się lepiej poznać, gdyż dopiero co dowiedzieli się o swoim istnieniu. Ich środkiem lokomocji jest kremowy Buick Roadmaster Convertible z 1949 r.

Pożegnanie z kultowym samochodem

Gdy zdjęcia do filmu dobiegły końca, Hoffman nabył jedno z dwóch aut, które wykorzystano w produkcji. Kwota tej transakcji owiana jest tajemnicą. 34 lata później aktor zdecydował się sprzedać zabytkowy kabriolet za pośrednictwem domu aukcyjnego Bonhams. Na stronie aukcji Hoffman określił swojego Buicka "trzecim bohaterem" filmu "Rain Man". Stwierdził też, że to auto "zbyt długo tkwiło w garażu, a powinno być używane, dawać radość i być celebrowane".

Przewidywana przez dom aukcyjny cena pojazdu to 250 tys. dolarów (990 tys. zł). Takie same samochody, tylko bez filmowej legendy, dostępne są na rynku za ok. 80 tys. Aukcja odbędzie się na przedmieściach Phoenix w stanie Arizona 27 stycznia.

