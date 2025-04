Nadchodzi ostatni rozdział. Gwiazdor znów podnosi poprzeczkę

Tom Cruise podbije Cannes z ostatnim rozdziałem "Mission: Impossible"

Film zostanie pokazany poza konkursem, ale to wcale nie umniejsza rangi wydarzenia. Cruise pojawi się na miejscu osobiście, oczywiście w towarzystwie reżysera Christophera McQuarrie'ego. Dla obu panów to nie pierwszy raz w Cannes - Cruise gościł tam już w 1992 roku z filmem "Daleko od domu", a ostatnio w 2022 roku promował "Top Gun: Maverick", za co został uhonorowany Złotą Palmą.

"The Final Reckoning" to ósma i ostatnia część serii, w której Tom od prawie trzech dekad wciela się w nieustraszonego Ethana Hunta. Tym razem bohater i jego ekipa IMF muszą zmierzyć się ze zbuntowaną sztuczną inteligencją o nazwie The Entity - kontynuując wątki z poprzedniej części.

Na ekranie obok Cruise’a pojawi się prawdziwa plejada gwiazd: Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny i Angela Bassett. Całkiem imponująca ekipa!

Zwiastun, który właśnie ujrzał światło dzienne, zapowiada spektakularne sceny akcji - z Tomem, jak zwykle, wykonującym własnoręcznie kaskaderskie popisy. Jedna z nich? Zwisanie z lecącego samolotu. Tak, Cruise znowu podnosi poprzeczkę. Fabuła? Ethan i jego zespół muszą odzyskać kod źródłowy ukryty w zatopionym okręcie podwodnym. I jak to bywa w "Mission: Impossible" - stawka jest globalna.

Francuska premiera kinowa zaplanowana jest na 21 maja, a do amerykańskich kin film trafi dwa dni później - 23 maja. Dystrybucją zajmuje się Paramount Pictures.

A jeśli wierzyć słowom Holta McCallany’ego, który w filmie gra sekretarza obrony Bernsteina, w Cannes szykuje się sukces: "Będzie bardzo udany" - powiedział aktor w rozmowie z "Variety".

