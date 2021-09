​Dustin Hoffman w filmie o Hollywood lat 30.

"Mr. Shaw Goes to Hollywood" to opowieść, której głównej bohaterem jest George Bernard Shaw, portretowany przez Dereka Jacobiego ("Jak zostać królem", "Gladiator"). Fabuła osnuta wokół odwiedzin tego słynnego irlandzkiego dramaturga i pisarza w Hollywood w 1933 roku. Odwiedzin, w których towarzyszy mu problematyczna żona, Charlotte (Eileen Atkins).



"Mr. Shaw Goes to Hollywood": O czym film?

Przekonamy się, jak magnaci filmowi zabiegają o względy Shawa, by namówić go na ekranizację jego dramatu "Pigmalion" (później zamienił się w musical "My Fair Lady") i co kryło się pod lukrową fasadą Fabryki Snów, gdy była ona w swoim największym rozkwicie.



Wśród wielkich postaci tamtego czasu zobaczymy legendarnego szefa studia MGM, Louisa B. Mayera - w tej roli Dustin Hoffman, hollywoodzkiego bożyszcza Clarke'a Gable - kreowanego przez Aidana Turnera oraz magnata prasowego William Randolpha Hearsta, któremu swoją twarz da Sam Neil.

Za reżyserię odpowiadać będzie Brytyjczyk Simon Callow, bardziej znany jako aktor ("Zakochany Szekspir", "Cztery wesela i pogrzeb"). Natomiast scenariusz napisał siedmiokrotny laureat nagród telewizyjnych Emmy, Mark Saltzman ("Ulica Sezamkowa").

Dustin Hoffman: Najsłynniejszy absolwent kina 1 / 10 Dwukrotny laureat Oscara, Dustin Hoffman, we wtorek, 8 sierpnia, obchodzi 80. urodziny. Urodził się 8 sierpnia 1937 roku w Los Angeles. Pochodzi z rodziny ukraińskich Żydów. Studiował aktorstwo w The Pasadena Playhouse w Los Angeles, gdzie zaprzyjaźnił się z Gene'em Hackmanem. Naukę kontynuował w słynnym nowojorskim Actors Studio, gdzie poznał tajniki metody Lee Strasberga. Należy do wyjątkowego pokolenia aktorów, których młodość, a zarazem pierwsze filmowe role przypadły na połowę lat 60 ubiegłego wieku. To była nowa epoka w amerykańskim kinie. Razem z takimi gwiazdami, jak Al Pacino, Denis Hopper czy Jack Nicholson, Hoffman wypłynął na owej nowej fali kina - zwanej kontestacją, powołując jednocześnie do życia nowy typ bohatera. Źródło: East News Autor: Avalon/REPORTER udostępnij

Zdjęcia do tej produkcji mają ruszyć jeszcze w tym roku w Wielkiej Brytanii.