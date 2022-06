Radosław Piwowarski z Laurem Cisowym "Lata z Muzami" w Nowogardzie

Radosław Piwowarski zapowiedział swoją wizytę na festiwalu i osobiście odbierze nagrodę w dniu oficjalnego otwarcia "Lata z Muzami", czyli 15 lipca 2022 roku. Reżyser spotka się również z festiwalową publicznością.



Radosław Piwowarski: Kariera

Radosław Piwowarski urodził się 20 lutego 1948 roku w Olszówce Dolnej. W 1967 roku dostał się na Wydział Reżyserii PWSTiF, a jego kolegami na roku byli między innymi Marek Koterski (także laureat Lauru Cisowego) i Marcel Łoziński . Studia ukończył w 1971 roku i przez kilka lat realizował filmy dokumentalne.



Od 1974 roku był najmłodszym członkiem Zespołu Filmowego "X", kierowanego przez Andrzeja Wajdę , gdzie zrealizował filmy telewizyjne "Ciuciubabka" i nagradzany "Córka albo syn". Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku i likwidacji X, do Zespołu Filmowego Rondo zaprosił go sam Wojciech Jerzy Has . Tam właśnie Radosław Piwowarski zadebiutował w pełnometrażowej fabule.

Mający swoją premierę w 1985 roku film "Yesterday" rozgrywa się na prowincji, a jego bohaterami są licealiści, którzy tuż przed maturą wykonują piosenki sławnej czwórki z Liverpoolu. To z jednej strony melodramatyczna opowieść o dojrzewaniu, o pierwszej miłości i młodzieńczych pasjach, z drugiej zaś pełne nostalgii spojrzenie na polską prowincję połowy lat 60. XX wieku.

Film Radosława Piwowarskiego zdobył między innymi nagrodę za debiut na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku, FIPRESCI na festiwalu w Wenecji, Grand Prix i nagrodę aktorską na festiwalu w San Sebastian oraz Złotą Kaczkę miesięcznika "Film" dla najlepszego filmu.

Po życzliwie przyjętym "Yesterday" Radosław Piwowarski zrealizował klasyczny melodramat zatytułowany "Kochankowie mojej matki" i otrzymał za niego nagrody za scenariusz i reżyserię na festiwalu w Gdańsku. To opowieść o chłopcu, który opiekuje się matką - główną rolę w filmie zagrała Krystyna Janda i jest to jedna z najlepszych kreacji w dorobku tej wielkiej aktorki.



"Kochankowie mojej mamy": Jedna z najlepszych ról Krystyny Jandy 1 / 5 30 lat temu na ekrany polskich kin trafił film Radosława Piwowarskiego "Kochankowie mojej mamy". Jedną z najlepszych ról w swojej karierze stworzyła tu Krystyna Janda. "Przy jednym ze stolików w kawiarni siedzi roześmiana, rozbawiona kobieta, kokietując mężczyzn. Gdy wraca do domu, podchmielona, synek Rafał opiekuje się nią troskliwie, wlewa wódkę do zlewu, wyrzuca lekarstwa, przygotowuje kąpiel. W domu niewiele jest do zjedzenia, toteż niedożywiony chłopak podkrada w szkole śniadanie koleżankom. Przyłapany przez nauczycielkę, ma iść po matkę, albo przenieść adres jej miejsca pracy" - brzmi zarys fabuły "Kochanków mojej mamy". Źródło: AKPA Autor: Bauer udostępnij

Kolejnym filmem reżysera był "Pociąg do Hollywood" - opowieść o fascynacji kinem, które okazuje się cudownym panaceum na wszelkie bolączki tego świata. Raz jeszcze Piwowarski potwierdził, że ma szczęśliwą rękę do obsady, bo to właśnie tutaj znakomitą rolę zagrała młodziutka Katarzyna Figura .



Także kolejne filmy Radosława Piwowarskiego cieszyły się uznaniem widzów. W 1989 roku powstały "Marcowe migdały", w 1993 roku "Kolejność uczuć", trzy lata później "Autoportret z kochanką", w 1997 roku "Ciemna strona Wenus", a w 2004 roku "Królową Chmur" z Anną Przybylską w głównej roli.

Zdjęcie Piotr Siwkiewicz i Katarzyna Figura w filmie "Pociąg do Hollywood" (1987) / materiały prasowe

Radosław Piwowarski odkrywał gwiazdy

Piwowarski za swój największy sukces uważa wykreowanie całej plejady gwiazd, bo to właśnie w jego filmach stawiali pierwsze kroki lub zaistnieli między innymi: Katarzyna Figura, Joanna Pacuła, Anna Kaźmierczak, Maria Seweryn, Małgorzata Socha, Krystyna Feldman, Klaudia Halejcio, Ania Przybylska, Małgorzata Rożniatowska, Piotr Siwkiewicz, Andrzej Zieliński, Robert Gonera, Andrzej Masztalerz.

Osobnym rozdziałem jest twórczość telewizyjna Radosława Piwowarskiego. Reżyser jest autorem słynnego i ciągle popularnego serialu "Jan Serce" (odrestaurowana wersja cyfrowa wraca do telewizji w lipcu) oraz tak lubianych produkcji, jak m.in. "Złotopolscy" (300 odcinków), "Na dobre i złe", "Palce lizać", "Stacyjka", "Szpilki na Giewoncie".

Zdjęcie Radosław Piwowarski, fot. Rafał Pawłowski / materiały prasowe

Radosław Piwowarski dołączy do zacnego grona laureatów tej nagrody. Laur Cisowy w poprzednich latach otrzymali m.in. Mariusz Wilczyński, Jan Jakub-Kolski, Joanna Kos-Krauze, Piotr Dumała, Marek Koterski, Janusz Zaorski, Wojtek Smarzowski, Jerzy Domaradzki, Janusz Majewski, Agnieszka Holland, Janusz Morgenstern, Andrzej Barański, Filip Bajon i Dorota Kędzierzawska.

25. Festiwal Filmy Muzyki Malarstwa "Lato z Muzami" odbędzie się w Nowogardzie w dniach 11-17 lipca 2022.