Rachel McAdams: Nie tylko "rom-komy"

Rachel McAdams to współczesna królowa komedii romantycznych, gwiazda takich produkcji, jak: "Pamiętnik", "Polowanie na druhny" oraz "Czas na miłość" , nominowana do Oscara za występ w "Spotlight". W czwartek Polsat przypomni melodramat "I że cię nie opuszczę", gdzie stworzyła jedną ze swoich najsłynniejszych kreacji.

Rachel McAdams stara się próbować swoich sił w różnym repertuarze /Kevork Djansezian /Getty Images

Rachel Anne McAdams urodziła się 17 listopada 1978 roku w Londonie leżącym w kanadyjskiej prowincji Ontario, lecz dorastała w pobliskim St. Thomas. Jej matka, Sandra, była pielęgniarką, a ojciec, Lance, pracował jako kierowca ciężarówki i spedytor. Rachel ma dwójkę młodszego rodzeństwa: brata Daniela i siostrę Kayleen.

Reklama

Od dwunastego roku życia Rachel występowała w przedstawieniach teatru dziecięcego z Londynu. Wybierając dalszą drogę edukacji, McAdams początkowo planowała jednak rozpoczęcie studiów kulturoznawczych. Dopiero nauczycielka prowadząca koło teatralne przekonała ją, aby zdecydowała się na szkołę teatralną. Nastolatka zapisała się na wydział teatralny York University w Toronto, który ukończyła ze stopniem licencjata w 2001 roku.

Profesjonalną karierę młoda aktorka zaczęła od występów w popularnej produkcji Disneya "The Famous Jett Jackson". Następnie przyszły drugoplanowe role w miniserialu "Shotgun Love Dolls" i zrealizowanym również na potrzeby telewizji filmie "Zła znajomość". W końcu w 2002 roku McAdams zadebiutowała na dużym ekranie w obrazie "My Name is Tanino". W tym samym roku zagrała również w filmie "Perfect Pie", za który została nominowana do nagrody Genie (kanadyjskiego odpowiednika Oscara). Rola małomiasteczkowej dziewczyny, której najlepsza przyjaciółka staje się czołową śpiewaczką operową, pozwoliła 24-latce zaistnieć w Hollywood.

Rachel McAdams: Gorąca laska 1 / 20 Rachel Anne McAdams urodziła się 17 listopada 1978 roku (w niedzielę obchodzi zatem 35 urodziny) w Londonie leżącym w kanadyjskiej prowincji Ontario, lecz dorastała w pobliskim St. Thomas. Jej matka, Sandra, była pielęgniarką, a ojciec, Lance, pracował jako kierowca ciężarówki i spedytor. Rachel ma dwójkę młodszego rodzeństwa: brata Daniela i siostrę Kayleen. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Pierwszym filmem McAdams zrealizowanym w "fabryce snów" była komedia "Gorąca laska" (2002). Wcieliła się w niej w złośliwą nastolatkę, która zamienia się ciałami z drobnym kryminalistą (Rob Schneider). Jak sam przyznała, film ten był "kamieniem milowym" w jej karierze... Prawdziwym przełomem w filmografii artystki były jednak dwie kolejne produkcje - obie z 2004 roku. W komedii młodzieżowej "Wredne dziewczyny" McAdams zagrała Reginę George, złośliwą nastolatkę, przywódczynię grupy licealnych piękności. Film, w którym wystąpiły również Lindsay Lohan i Amanda Seyfried, osiągnął sukces kasowy w Stanach Zjednoczonych i był chwalony przez krytyków, którzy porównywali go do "Słodkich zmartwień" z 1995 roku z Alicią Silverstone w roli głównej.

Wideo "Gorąca laska": Trailer

Z kolei w melodramacie "Pamiętnik" Nicka Cassavetesa, adaptacji popularnej powieści Nicholasa Sparksa, McAdams wraz z Ryanem Goslingiem zagrali parę kochanków z lat 40. XX wieku, rozdzieloną przez koleje losu. Pomimo "ckliwej" historii, zarówno widzowie, jak i znawcy kina byli pod wrażeniem postaci wykreowanych przez McAdams i Goslinga, a sam film dosyć nieoczekiwanie stał się przebojem. Warto dodać, że po zakończeniu zdjęć do "Pamiętnika" Rachel zaczęła spotykać się z partnerem z planu filmowego. Byli nawet zaręczeni i planowali ślub.

Wideo "Pamiętnik": Trailer

W 2005 roku mogliśmy oglądać aktorkę w trzech produkcjach. W komedii "Polowanie na druhny" zagrała drugoplanową rolę Claire Cleary, córki wpływowego polityka i obiekt uczuć postaci granej przez Owena Wilsona. "McAdams oddaje większość ze swojej niedopracowanej postaci", "z każdą nową rolą staje się coraz bardziej interesująca" - pisali krytycy.