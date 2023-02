Quiz: Co wiesz o kultowym "Znachorze"?

Martyna Zielonka Wiadomości

"Znachor" to jeden z tych filmów, które na ekranach telewizorów pojawiają się kilkukrotnie w ciągu roku, głównie przy okazji świąt, i za każdym razem przyciągają wielomilionową publiczność. Polacy pokochali kultową produkcję Jerzego Hoffmana nie tylko za wspaniałe kreacje aktorskie, ale i niezwykły klimat i czułość, z jaką reżyser sportretował bohaterów książki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Wielu widzom trudno sobie wyobrazić, że powieść mogłaby być zekranizowana lepiej. Takiego zadania podejmuje się obecnie Netflix. Nowa wersja historii Rafała Wilczura pojawi się na platformie w drugiej połowie tego roku. My tymczasem przyglądamy się jeszcze produkcji Hoffmana i zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy. Na miłośników kultowego "Znachora" czeka kilka (dosyć podchwytliwych) pytań. Powodzenia!

Zdjęcie Anna Dymna i Tomasz Stockinger w filmie "Znachor" / INPLUS / East News