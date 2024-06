W ostatnich tygodniach głośno było o "The Movie Critic", który miał być dziesiątym i ostatnim filmem w reżyserii Quentina Tarantino. Filmowiec jednak porzucił projekt. Ponoć "zmienił zdanie", przepisał cały scenariusz, co opóźniało rozpoczęcie produkcji i finalnie zaprzestał wysiłków. "The Movie Critic" miał powstać dla wytwórni Sony Pictures i wszedłby do kin w 2025 roku. Akcja rozgrywałaby się w latach siedemdziesiątych XX wieku. Jak mówi twórca, bohater byłby oparty na prawdziwym krytyku filmowym, który nigdy nie zdobył rozpoznawalności, bo pisał do magazynu z treściami dla dorosłych.

Nie można jednak zaprzeczyć, że Tarantino ma na swoim koncie dzieła, które zyskały miano kultowych i na trwałe zapisały się na kartach historii kinematografii. Wystarczy wymienić takie tytuły jak "Pulp Fiction", "Kill Bill" czy "Bękarty wojny". Okazuje się, że jeden ze swoich filmów reżyser uważa za niespecjalnie udany. O jakim tytule mowa?



Quentin Tarantino o swoim najgorszym filmie. O jaki tytuł chodzi?

Quentin Tarantino w jednym z wywiadów przytoczonych przez serwis film.org.pl zdradził, jaką produkcję ze swojej filmografii uważa za najmniej udaną.

"[...] Najgorszym filmem, jaki zrobiłem, jest zapewne “Death Proof”. Ale nie był aż tak zły, dobra? Jeśli to najgorsze, co zrobiłem, to mogę się z tym pogodzić" - powiedział w rozmowie z The Hollywood Reporter.

" Grindhouse: Death Proof " to film z 2007 roku, będący pierwszą częścią z dylogii ("Death Proof" w Stanach Zjednoczonych wszedł do kin razem z "Planet Terror" Roberta Rodrigueza). Fabuła skupiała się na życiu Kaskadera Mike'a, psychopaty, który zabijał ofiary przy pomocy samochodu. W roli głównej wystąpił Kurt Russell. Filmy nawiązywały do kina klasy B, zwanego także kinem eksploatacji.