Doniesienia do aukcji siedmiu scen z "Pulp Fiction" wystawionych jako NFT (Non-Fungible Tokens, czyli niewymienialne tokeny) pojawiła się na początku listopada. Niedługo potem prawnicy studia Miramax, które jest producentem i dystrybutorem tego filmu, wysłali do Quentina Tarantino list, w którym domagali się odwołania aukcji. Ponieważ tego nie zrobił, wstąpili teraz na drogę sądową. Uważają, że aukcja Quentina Tarantino narusza ich umowę dotyczącą własności intelektualnej.



Pozew przeciwko Tarantino

"Postępowanie Tarantino zmusiło studio Miramax do wniesienia pozwu przeciwko temu cennemu współpracownikowi w celu wyegzekwowania zachowania i ochrony swoich praw własności intelektualnej związanych z jednym z najbardziej kultowych i cennych filmów Miramaksu.

Jeśli nie zareagujemy, zachowanie Tarantino może wprowadzić innych w błąd, sugerując, że Miramax jest zaangażowany w to przedsięwzięcie. Może to wprowadzić w błąd też tych, którzy mogliby uwierzyć, że mają prawo do zawierania podobnych transakcji bądź ofert. Tymczasem w rzeczywistości to Miramax posiada prawa potrzebne do przedsięwzięć takich jak m.in. aukcje NFT związane z posiadaną przez studio bibliotekę filmów" - czytamy w pozwie.



Portal "The Hollywood Reporter" opublikował szczegóły kontraktu Tarantino ze studiem Miramax. Zapewnia on reżyserowi prawa do m.in. albumu ze ścieżką dźwiękową, publikacji muzycznych, występów na żywo, publikacji drukowanych (w tym nieograniczone prawa do publikacji scenariusza, tworzenia książek, komiksów, powieści nie tylko w formie drukowanej, ale też audio i elektronicznej), mediów interaktywnych, tworzenia filmowych sequeli i remake’ów zarówno kinowych i telewizyjnych oraz seriali.



Spór wokół praw do "Pulp Fiction"

Z kolei zdaniem prawników Quentina Tarantino, może on oferować na aukcji niepublikowane do tej pory sceny z "Pulp Fiction" na mocy swoich praw do publikacji scenariusza. Z takim podejściem nie zgadzają się prawnicy studia. "To zachowanie lekkomyślne, chciwe i celowo ignorujące umowę podpisaną przez Quentina. (...) Miramax będzie bronił wszystkich swoich praw i nie pozwoli przedstawicielom Quentina oszukiwać innych" - odpowiadają w oświadczeniu przekazanym do mediów.

