Powieść Paula Tremblaya, na której oparta została fabuła, opowiada historię Andrew i Erica i ich adoptowanej córki Wen, którzy postanawiają spędzić wakacje zacisznym domku w New Hampshire. Ich pobyt zakłócony zostaje jednak przez niespodziewaną wizytę czwórki intruzów, którzy terroryzują bohaterów, sugerując, że jeśli chcą uniknąć nadchodzącej apokalipsy, muszą zabić jednego z członków rodziny.

"Pukając do drzwi": Pokazano najnowszy zwiastun

W filmie M. Nighta Shyamalana , który zatytułowany będzie "Knock at the Cabin" ( "Pukając do drzwi" ), w głównych rolach zobaczymy: Bena Aldridge'a, Jonathana Groffa, Dave'a Bautistę, Ruperta Grinta i Nikki Amuę-Bird.

Premiera obrazu zaplanowana jest na trzeciego lutego 2023.

M. Night Shyamalan: "Szósty zmysł" i inne hity

Ostatnim filmem Shyamalana, reżysera takich filmów jak "Split" oraz "Glass" , był horror "Old" , którego scenariusz został oparty na powieści graficznej "Sandcastle" autorstwa Pierre'a Oscara Levy'ego oraz Frederika Peetersa. Była to opowieść o grupie ludzi, którzy zostali uwięzieni na tajemniczej wyspie. Bohaterowie historii doświadczają anomalii związanych z upływem czasu.

Najbardziej znany tytuł w filmografii Shyamalana to "Szósty zmysł" (1999) - opowieść o chłopcu, który widzi zmarłych. Obraz nie dość, że zarobił w kinach prawie 700 mln dolarów, to jeszcze doczekał się sześciu nominacji do Oscara (w tym dla Shyamalana w kategorii najlepszy reżyser i dla Haley'a Joela Osmenta za kreację Cole'a Seara).

