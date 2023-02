Widzowie kanału Zoom TV musieli być zaskoczeni, kiedy podczas sobotniej emisji film Władysława Pasikowskiego "Psy" został wyemitowany z wyciszonymi przekleństwami.

Jak przekonuje nadawca, godzina emisji - film został pokazany o godz. 20.45 - wymusiła cenzorską ingerencję.

"W Zoom TV 'Psy' są prezentowane z kategorią wiekową 16+, w związku z czym emisja filmu musiała zostać dostosowana do obowiązujących regulacji prawnych" - biuro prasowe Kino Polska TV, w skład którego wchodzi kanał Zoom TV, poinformowało portal Wirtualnemedia.pl.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku emisja "Psów" na antenie wchodzącej w skład Grupy Kino Polska TV Stopklatki (30 marca o godz. 20) sprowokowała Krajowa Radę Radiofonii i Telewizji o nałożeniu na nadawcę grzywnę w wysokości 20 tysięcy złotych. KRRiT twierdziła, że obraz, który zakwalifikowany został jako produkcja od 16. roku życia, przeznaczony był wyłącznie dla dorosłej widowni i w związku z tym doszło do naruszenia artykułu 18 ustawy o radiofonii i telewizji dotyczącego m.in. kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich.

"Psy": Tylko strzelają i przeklinają

Akcja "Psów" skupia się na trudnym czasie transformacji ustrojowej. Po weryfikacji dawni funkcjonariusze SB zostają policjantami. Franz Murer ( Bogusław Linda ), który "za komuny", dzięki małżeństwu z córką ministra robił karierę, zmuszony jest odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kiedy staje do walki z tworzącą się w Polsce mafią, odkrywa, że tworzą ją m.in. jego dawni koledzy ze służb.

"Tylko strzelają i przeklinają! Potem młodzież to ogląda! I też przeklina!" - mówi o filmie "Psy" Władysława Pasikowskiego jeden z bohaterów serialu komediowego "13 posterunek". Komentarz był o tyle zabawny, że wypowiadała go postać grana przez Cezarego Pazurę, którego rola "Nowego" wprowadziła do czołówki polskich aktorów. Jego opinia świetnie oddawała jednak stereotyp, jaki kilka lat po premierze zaczął być kojarzony z "Psami" - pisał dla Interii Jakub Izdebski.

Film Pasikowskiego od początku był krytykowany za dosadną brutalność i wulgarność.



Kontrowersje nie przeszkodziły "Psom" podczas 17. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jury pod przewodnictwem Kazimierza Kutza uhonorowało Pasikowskiego nagrodą za reżyserię. Linda został najlepszym aktorem, a Jaskółka najlepszą aktorką drugoplanową. Oprócz nich wyróżniono także muzykę Michała Lorenca oraz montaż Zbigniewa Nicińskiego i Wandy Zeman. Złote Lwy, czyli najważniejsza nagroda festiwalu, powędrowały jednak do "Wszystko, co najważniejsze" Roberta Glińskiego.

