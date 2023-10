Do zajęcia pierwszego miejsca w północnoamerykańskim box-office wystarczył animacji "Psi Patrol: Wielki film" zysk w wysokości 23 milionów dolarów. Konkurencja była spora, bo oprócz filmu opartego na motywach popularnej kreskówki, do kin trafiły również dwie inne ciekawie zapowiadające się produkcje: "Piła X" oraz "Twórca" . Filmy te zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce zestawienia.

"Psi Patrol: Wielki film": Animacja zarobiła już 46 milionów dolarów

To już drugi w ostatnim czasie film animowany oparty na motywach popularnego animowanego serialu dla dzieci zatytułowanego "Psi Patrol". W 2021 roku do kin trafił "Psi Patrol: Film", który w weekend otwarcia zarobił 13 milionów dolarów, ale trzeba zaznaczyć, że wtedy jednocześnie był pokazywany na streamingach. Jego kontynuacja dobrze radzi sobie także na świecie, gdzie zarobiła o 100 tysięcy więcej, co w sumie daje jej 46,1 miliona dolarów na koncie. Budżet filmu "Psi Patrol: Wielki Film" wyniósł 30 milionów dolarów, ale jego twórcy nie muszą martwić się o finanse. Wraz z produkcjami telewizyjnymi i kinowymi marka monetyzowana jest też w postaci zabawek, gadżetów i produktów sygnowanych logo "Psiego Patrolu". Szacuje się, że od 2014 roku zarobiła 14 miliardów dolarów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Psi Patrol: Wielki film" [trailer] materiały prasowe

Jak podaje portal "Box Office Mojo", drugie miejsce północnoamerykańskiego box-office'u zajął film "Piła X", który zarobił w weekend otwarcia 18 milionów dolarów. To bardzo dobry wynik dziesiątego już filmu cyklu. Film poradził sobie lepiej niż dwie ostatnie odsłony serii, a wraz z zyskami z reszty światowych rynków na jego koncie jest już blisko 30 milionów dolarów. Przy wynoszącym 13 milionów dolarów budżecie film zwróci się jego producentom bez większego problemu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Piła X" [trailer] materiały prasowe

"Twórca" z Johnem Davidem Washingtonem prowadzącym ludzkość do wojny ze sztuczną inteligencją zajął trzecie miejsce, ale jego twórcy nie mają powodów do zadowolenia. Film zarobił w Ameryce Północnej 14 milionów, a na jego nakręcenie wydano 80 milionów dolarów. O tym, czy te wydatki się zwrócą, zadecyduje więc frekwencja w innych krajach. Na razie nie wygląda to najlepiej. Poza Ameryką Północną film do tej pory zarobił 18,2 miliona dolarów.

Wideo "Twórca" [trailer 2]

Pierwszą piątkę północnoamerykańskiego box-office'u uzupełniają "Zakonnica II" (4,6 miliona dolarów) oraz jeszcze jedna nowość w zestawieniu, dramat "The Blind". Z widmem finansowej porażki mierzyć się zaś muszą twórcy filmu "Inwestorzy amatorzy", który trafił w końcu do szerokiej dystrybucji. Oparty na faktach komediodramat z Sethem Rogenem, Paulem Dano, Petem Davidsonem i Americą Ferrerą zarobił zaledwie 3,5 miliona dolarów i znalazł się na siódmym miejscu box-office'u.