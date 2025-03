Millie Bobby Brown: gwiazda "Stranger Things"

Millie Bobby Brown urodziła się 19 lutego 2004 roku w mieście Marbella w Hiszpanii. Następnie przeprowadziła się z rodziną do Wielkiej Brytanii i już jako kilkulatka wiedziała, że jej największym marzeniem jest bycie aktorką. Rodzice szybko zauważyli ogromny potencjał córki i chcąc ułatwić jej zaistnienie w branży filmowej, przeprowadzili się na Florydę w Stanach Zjednoczonych. Krótko po przeprowadzce 8-latka zaczęła dostawać swoje pierwsze role. Zagrała m.in. w serialu "Intruders" i jednym z odcinków "NCIS".



Prawdziwy przełom nastąpił natomiast w 2015 roku, kiedy to 11-letnia Millie wzięła udział w castingu do roli, która uczyniła z niej gwiazdę i otworzyła drogę do kariery. Mowa tu oczywiście o Jedenastce w serialu Netfliksa "Stranger Things". Brown dopięła swego. Zaledwie w kilka lat po podjęciu decyzji o zajęciu się aktorstwem stała się znaną na całym świecie aktorką, której kariera w rok zmieniła się o 180 stopni.

W 2019 roku po raz pierwszy pojawiła się na ekranach kinowych. Zagrała Madison Russell w filmie "Godzilla II: Król potworów" i krótko później powróciła w kolejnej produkcji o potworze "Godzilla vs. Kong". Kolejnym dużym projektem w jej karierze był występ w kryminalnej produkcji Netfliksa "Enola Holmes", w którym wcieliła się w młodszą siostrę słynnego detektywa, Holmesa.

Już niebawem lubiana aktorka powróci na nasze ekrany za sprawą filmu "The Electric State", który zadebiutuje w Netfliksie 14 marca 2025 roku. Gwiazda wystąpi u boku Chrisa Pratta i zanurzy się w dystopijny świat po rebelii robotów. Za projektem stoją bracia Russo, Anthony i Joe, którzy oparli swoją produkcję na powieści graficznej szwedzkiego artysty Simona Stålenhaga, znanego z niepowtarzalnych projektów w duchu retrofuturyzmu i dystopii.

Millie Bobby Brown: jak brzmi prawdziwe imię aktorki?

Okazuje się, że Millie Bobby Brown to pseudonim sceniczny młodej gwiazdy. Aktorka obecnie promuje "The Electric State" i udziela wielu wywiadów. W jednym z nich ujawniła swoje prawdziwe imię, co wprawiło w szok jej ekranowego partnera, Chrisa Pratta.

"Moje drugie imię to Bonnie" – powiedziała w wywiadzie dla BuzzFeed UK. W odpowiedzi Pratt zapytał, czy jej imię to Millie Bobby Bonnie Brown.

"Nie. Nie ma Bobby" – odpowiedziała. "To Millie Bonnie Brown... Nigdy nikomu o tym nie mówiłam" - wyznała.

W maju zeszłego roku Millie Bobby Brown wyszła za Jake'a Bongioviego. Od tamtej pory posługuje się także nazwiskiem męża. Na jednym ze zdjęć z planu piątego sezonu "Stranger Things" można było dostrzec tabliczkę, na której widniało "Millie Bobby Brown Bongiovi".