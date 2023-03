"Przywrócone arcydzieła": "Wszystko na sprzedaż" Andrzeja Wajdy w Krakowie

"Przywrócone arcydzieła": "Wszystko na sprzedaż" w Krakowie

W ramach cyklu "Przywrócone arcydzieła" - 17 kwietnia - widzowie obejrzą film Andrzeja Wajdy z 1968 roku "Wszystko na sprzedaż" .

Produkcja była hołdem złożonym "wielkiemu nieobecnemu", czyli Zbigniewowi Cybulskiemu, który w styczniu 1967 roku tragicznie zginął, wskakując do pociągu. Aktor wystąpił tylko w trzech obrazach Wajdy: "Popiół i diament", "Pokolenie" i "Niewinni czarodzieje". Reżyser snuł jednak plany kolejnych produkcji z udziałem aktora i jego śmierć była dla niego szokiem.

Akcja filmu "Wszystko na sprzedaż" została skonstruowana wokół motywu poszukiwań zaginionego bez wieści aktora, który nie zjawił się na planie. W trakcie tych poszukiwań do szukających dociera wiadomość, że aktor zginał, wyskakując z pędzącego pociągu. Reżyser zastanawia się, co zrobić z nieskończonym filmem.

"'Wszystko na sprzedaż' jest filmem o ludziach, którzy robią filmy. Nieprzypadkowo występują pod własnymi imionami. Po co miałbym im dawać inne imiona, skoro każę im mówić od siebie ich własne słowa. Mówią to, co chcą opowiedzieć. Od początku wiedziałem też, kto będzie grał w tej 'wyprzedaży'. Wyłonił się jednak problem, kto ma zagrać reżysera. Szczerze mówiąc, przez długi czas sądziłem, że sam powinienem grać tę rolę, nie zdecydowałem się jednak na to. Nie jestem aktorem i nawet w części nie zrobiłbym tego tak dobrze jak Andrzej Łapicki" - mówił Andrzej Wajda.

W filmie wystąpiła plejada aktorskich gwiazd: Beata Tyszkiewicz [Beata, żona reżysera], Elżbieta Czyżewska [Ela, żona aktora], Andrzej Łapicki [Andrzej, reżyser filmu], Daniel Olbrychski [Daniel], Bogumił Kobiela [Bobek], Irena Laskowska [żona leśniczego], Wiesław Dymny [Wiesio, dyżurny na planie filmu historycznego] oraz debiutująca w kinie Małgorzata Potocka .

Po projekcji publiczność spotka się z aktorką, reżyserkę, producentką i menadżerką Małgorzatą Potocką , która w filmie Wajdy zgrała swą pierwszą filmową rolę, ale nie tylko... Gościem specjalnym "Przywróconych arcydzieł" będzie Krystyna Zachwatowicz-Wajda . Spotkanie poprowadzi Łukasz Maciejewski.



"W autotematycznym 'Wszystko na sprzedaż' Wajda sprzedał prawdę o kondycji artysty. Była bolesna, ale prawdziwa. Składają się nań kabotynizm i żądza poklasku, ale także determinująca całe życie gonitwa za czymś, co być może jest ulotne i trudne do określenia, ale przecież decyduje o wszystkich wyborach, sukcesach i porażkach. Za muśnięciem sztuki, dotknięciem nieba" - pisał Łukasz Maciejewski w tekście "Wajda i Kobiety" w "Tygodniku Powszechnym".

Zdjęcie Krystyna Zachwatowicz i Andrzej Wajda w 2016 roku / Kurnikowski / AKPA