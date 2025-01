"Na skraju jutra": emocjonujący film sci-fi z gwiazdorską obsadą

"Na skraju jutra" z 2014 roku to trzymający w napięciu film science fiction w reżyserii Douga Limana, w którym Tom Cruise wciela się w podpułkownika Billa Cage'a, żołnierza zmuszonego do walki z najeźdźcami z kosmosu, zwanymi Mimikami. Cage, ginąc w walce, odkrywa, że potrafi powracać do życia, co daje mu szansę na doskonalenie swoich umiejętności i znalezienie sposobu na pokonanie wroga. Wraz z doświadczoną wojowniczką Ritą Vrataski (Emily Blunt), stają do walki o przyszłość Ziemi. Film przenosi nas w niedaleką przyszłość, gdzie ludzkość stoi na krawędzi zagłady, a każda chwila może zadecydować o losach świata.

"Na skraju jutra" to nie tylko wciągająca fabuła, ale także znakomita obsada. Tom Cruise brawurowo odgrywa postać Billa Cage'a, który przechodzi niezwykłą przemianę - od niedoświadczonego żołnierza do bohatera gotowego na wszystko. Emily Blunt w roli Rity Vrataski emanuje siłą i determinacją, niezbędnymi do pokonania wroga. W filmie występują również Brendan Gleeson, Bill Paxton, Jonas Armstrong i Tony Way, którzy swoimi kreacjami tworzą wielowymiarowy i pełen życia świat.

Budżet produkcji wyniósł aż 178 milionów dolarów. Film zarobił na całym świecie 370 milionów dolarów, w tym 100 milionów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

"Na skraju jutra" w telewizji. Gdzie i o której oglądać?

Film "Na skraju jutra" pokaże stacja TVN w piątek 17 stycznia o godz. 20.00.