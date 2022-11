Mickey Kuhn zmarł w niedzielę w hospicjum w Naples na Florydzie - przekazała jego żona w rozmowie z "The Hollywood Reporter". Dodała, że do niedawna cieszył się doskonałym zdrowiem.

Mickey Kuhn w "Przeminęło z wiatrem"

Kuhn miał sześć lat, kiedy wystąpił w "Przeminęło z wiatrem" (1939). W wywiadzie dla "The Washington Post" z 2014 roku przypomniał sobie, jak ciągle "zawalał" scenę z Clarkiem Gable. "Moja kwestia brzmiała:" Cześć, wujku Rhett "- powiedział. "Ciągle powtarzałem:" Cześć, wujku Clark "." Aby poprawnie wypowiedzieć tę kwestię, potrzebował kilku ujęć.

Reklama

Aktor wcielił się także w podopiecznego słynnego policjanta filmowego w "Dick Tracy" (1945), a także w młodszych wersjach Kirka Douglasa i Montgomery'ego Clifta odpowiednio w "Dziwnej miłości" Marthy Ivers (1946) i "Czerwonej rzece" Johna Wayne'a (1948).

W "Tramwaju zwanym pożądaniem" (1951) Kuhn ponownie spotkał się z aktorką "Przeminęło z wiatrem" Vivien Leigh. Czyżby był jej szczęśliwym talizmanem? Dwukrotnie zdobyła Oscara za filmy, w których spotkali się na planie.

W 1951 roku Kuhn rozpoczął czteroletnią służbę w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych i pracował jako elektryk lotniczy. Później pojawił się w "The Last Frontier"(1955) i "Away All Boats" (1956) oraz w trzech odcinkach CBS "Alfred Hitchcock Presents" z 1957 roku, następnie zakończył karierę aktorską. Zanim przeszedł na emeryturę w 1995 roku, pracował w zarządzaniu lotniskami dla American Airlines oraz w terminalach w Waszyngtonie i Bostonie.