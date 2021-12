​Pryianka Chopra: Kryzys w związku?

Priyanka Chopra i Nick Jonas pobrali się w 2018 roku i od tamtej pory uchodzą za jedną z najszczęśliwszych par amerykańskiego show-biznesu. A przynajmniej uchodzili - niedawno fani indyjskiej modelki i aktorki zaczęli spekulować na temat rzekomych problemów w jej małżeństwie.

Pryianka Chopra i Nick Jonas w separacji?

Powodem owych spekulacji była subtelna zmiana, jakiej Chopra dokonała w swoich profilach w mediach społecznościowych, usuwając z nazwy użytkownika człon "Jonas". Niektórzy odbiorcy zaczęli nawet podejrzewać, iż gwiazdorska para jest w separacji.



Plotkom tym przeczy jednak najnowszy wywiad niegdysiejszej Miss World. Goszcząc w podcaście "Ladies First With Laura Brown", Chopra zapewniła, że jej małżeństwu nic nie grozi - mimo że zostali zmuszeni do życia w związku na odległość. Ze względu na zawodowe zobowiązania, małżonkowie przebywają obecnie na dwóch różnych kontynentach - podczas gdy Chopra kręci w Londynie serial "Citadel" dla Amazon Prime Video, Jonas koncertuje ze swoimi braćmi w Stanach Zjednoczonych. Gwiazda "Quantico" przyznała, że choć dzieląca ich odległość stanowi duże wyzwanie, na co dzień dokładają wszelkich starań, by zadbać o łączącą ich relację.

"Dzwonimy do siebie codziennie. Cały czas ze sobą rozmawiamy i traktujemy się nawzajem priorytetowo. Myślę, że to jest klucz do utrzymania każdego związku: posiadanie wspólnych celów i nadanie relacji priorytetu. Muszę przyznać, że mój mąż jest w tym niesamowity. Ostatni rok był dla mnie bardzo trudny z uwagi na rozłąkę. A Nick potrafi rzucić wszystko i przylecieć do Londynu choćby na jeden dzień, tylko po to, by zjeść ze mną kolację" - wyjawiła Chopra.

I dodała, że zasadą, której z mężem bezwzględnie przestrzegają, jest niewtrącanie się w zawodowe przedsięwzięcia partnera. "Oboje na samym początku postawiliśmy sprawę jasno - każde z nas od lat samodzielnie rozwija swoją karierę, dlatego zdecydowaliśmy się nie ingerować w życie zawodowe drugiej osoby. Jesteśmy dla siebie wsparciem, ale decyzje podejmujemy sami" - podkreśliła.

