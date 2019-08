"Proxima": Eva Green astronautką

"Proxima" - film w reżyserii Alice Winocour (scenarzystki "Mustanga"), z Evą Green i Mattem Dillonem w rolach głównych, będzie miał swoją światową premierę podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Film został zakwalifikowany do sekcji Platform.

Eva Green w scenie z filmu "Proxima" /materiały prasowe

Sara (Eva Green) jest astronautką. Jako jedyna kobieta bierze udział w wyczerpującym szkoleniu Europejskiej Agencji Kosmicznej. Każdego dnia, pod kontrolą maszyn i specjalistów, poddana ekstremalnym warunkom, jakie panują na statku kosmicznym, ćwiczy wytrzymałość swojego organizmu. Jej codzienność to nie tylko mordercze treningi, ale również ciągłe udowadnianie męskiej części załogi, że zasługuje na miejsce w zespole. W domu zrzuca skafander i jest mamą 7-letniej Stelli.



Kiedy zostaje wybrana na członka załogi misji "Proxima", jej dotychczasowe życie zaczyna się komplikować. Jako astronautka jest gotowa, by spełnić swoje marzenia i polecieć w kosmos, jako mama boi się rozłąki z córką. Każda decyzja jest dobra i zła jednocześnie. Wyprawa w kosmos czasami okazuje się mniejszym wyzwaniem niż zwykłe życie na Ziemi...



To piąta edycja sekcji Platform w Toronto, która skupia się na dokonaniach reżyserów i stawia sobie za cel promocję najbardziej oryginalnych twórców światowego kina. W tym roku w sekcji Platform zostanie pokazanych 10 filmów fabularnych, z czego 40% wyreżyserowały kobiety. Jest to również jedyna sekcja festiwalu z oficjalnym jury. W skład tegorocznego weszli - wielokrotnie nagradzana reżyserka i producentka Athina Rachel Tsangari, nowo mianowany dyrektor artystyczny festiwalu w Berlinie - Carlo Chatrian oraz krytyczka filmowa magazynu Variety - Jessica Kiang.



- Dzięki różnorodnej międzynarodowej liście uczestników, na której pojawiają się najciekawsze filmowe głosy autorów tworzących dzisiaj i będących przyszłością kina, tegoroczna lista twórców zakwalifikowanych do sekcji Platform stanowi esencję całego festiwalu - powiedział Cameron Bailey, kurator sekcji Platform i dyrektor artystyczny MFF w Toronto, w oficjalnym oświadczeniu. Filmy te poruszają najbardziej aktualne problemy naszych czasów posługując się oryginalnym i ekscytującym językiem filmowym.



Tegoroczny MFF w Toronto odbędzie się w dniach 5 - 15 września. Polskim dystrybutorem filmu "Proxima" jest Best Film.



