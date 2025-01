Dzięki tej produkcji powróci na szczyt? Tomasz Karolak kluczem do sukcesu

"Po śmierci kierownika lokalnej mleczarni, życie mieszkańców małego miasta zostaje wywrócone do góry nogami. Gdy miejscowi zaczynają walczyć o to, kto powinien przejąć zakład, dwójka rodziców otrzymuje wiadomość, że ich córka nagle wraca do domu, aby wyjść za mąż. Jej przyjazd i odmienne poglądy dzielą społeczność na dwie grupy — mężczyzn i kobiety" - czytamy w oficjalnym streszczeniu filmu.

Tomasz Konecki nawiązał współpracę z największą platformą streamingową. Wraz z Netfliksem stworzył nową komedię, która może zaprowadzić go z powrotem na szczyt!

Reklama

Tomasz Konecki: pokochaliśmy te produkcje

Tomasz Konecki we współpracy z Andrzejem Saramonowiczem stworzył kilka niezapomnianych komedii, bez których polska kinematografia nie byłaby kompletna. Dzięki temu duetowi zobaczyliśmy taki hity jak: "Pół serio" (2000), "Ciało" (2003), "Testosteron" (2007), "Lejdis" (2008), "Idealny facet dla mojej dziewczyny" (2009).

Z czasem jednak popularność filmów Koneckiego zaczęła spadać. Czyżby współpraca z Netfliksem miała przynieść oczekiwany powrót na szczyt?

W najnowszej produkcji zobaczymy Tomasza Karolaka, Agnieszką Suchorę, Natalię Sitarską, Paulinę Gałązkę, Antoniego Pawlickiego. Za reżyserię odpowiada nie tylko Tomasz Konecki, ale także Iwona Ogonowska-Konecka, która była producentką największych przebojów męża. Autorkami scenariusza są Hanna Węsierska i Karolina Szymczyk-Majchrzak.

"Zgon przed weselem": kiedy oglądać?

Najnowsza polska komedia "Zgon przed weselem" zadebiutuje już 12 lutego na platformie Netflix. Czy będzie to nowy walentynkowy hit?