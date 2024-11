Promuje najnowszy film. Jej uwaga skupiona jest na dzieciach

Angelina Jolie: macierzyństwo to jej szczęście i centrum życia

Angelina Jolie, znana aktorka i działaczka społeczna, pojawiła się w programie "Good Morning America", by opowiedzieć o swoim najnowszym filmie "Maria", biografii operowej legendy Marii Callas. W rozmowie z Michaelem Strahanem zdradziła, że chociaż dla jej bohaterki śpiewanie było wszystkim, dla niej najważniejsze w życiu jest macierzyństwo.

"To moje szczęście. Możesz mi odebrać wszystko inne. Nic innego się nie liczy" - wyznała.

Aktorka i jej były mąż Brad Pitt wychowali razem szóstkę dzieci: Maddoxa (23 lata), Paxa (20 lat), Zaharę (19 lat), Shiloh (18 lat) oraz bliźniaki Knoxa i Vivienne (16 lat).

Jolie podzieliła się również osobistą anegdotą - dwoje jej najstarszych dzieci, Maddox i Pax, pracowało jako asystenci reżysera przy filmie "Maria". Jak przyznała, to było "niesamowite doświadczenie", choć żadne z nich na razie nie myśli o karierze przed kamerą.

Przyznaje, że po latach intensywnej pracy w Hollywood potrzebowała więcej czasu w domu z dziećmi. Teraz, gdy są starsze i bardziej niezależne, pozwala sobie na powrót do zawodowych wyzwań.

Angelina Jolie: "używanie swojego głosu to bycie człowiekiem"

Oprócz bycia matką i artystką, Jolie od lat angażuje się w kwestie polityczne i społeczne. W rozmowie z The Hollywood Reporter wyjaśniła, że stara się zrozumieć świat, by jak najlepiej przygotować swoje dzieci na przyszłość.

"Często czuję, że robię za mało. Używanie swojego głosu to dla mnie po prostu bycie człowiekiem" - podsumowała.

"Maria Callas": o czym opowiada film?

Podczas swoich ostatnich dni, mieszkająca w Paryżu lat 70. XX wieku Maria Callas wyobraża sobie i przeżywa na nowo burzliwą, piękną i tragiczną historię swojego życia. To wspomnienia największej śpiewaczki operowej świata, które pełne są miłosnych uniesień, brawurowych występów, obecności na najbardziej ekskluzywnych salonach i poznawania najwybitniejszych osobistości tamtych czasów. Znajdzie się tu miejsce na historię miłosną z Arystotelesem Onassisem - jednym z najbogatszych ludzi tamtego okresu czy spotkanie z Johnem F. Kennedym. To historia kobiety niezwykle pewnej siebie, ale równocześnie niewyobrażalnie wrażliwej.

Nagrodzona Oscarem Angelina Jolie jako Maria Callas - nazywana "primadonną stulecia", najsłynniejsza i najbardziej uwielbiana śpiewaczka operowa świata. To zahaczający o najważniejsze momenty w życiu diwy film o wielkich miłościach: do mężczyzn, do kariery, do śpiewu.

Nagrodzona owacjami na stojąco podczas światowej premiery na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji "Maria Callas" została wyreżyserowana przez specjalistę od ekranizacji kobiecych biografii Pablo Larraína, nagradzanego w Cannes i Berlinie twórcy obrazów "Jackie" - o Jacqueline Kennedy oraz "Spencer" - pokazującego historię księżnej Diany.



"Ten film jest jak dotąd moim najbardziej osobistym dziełem. Jestem zaszczycony, że mogę opowiedzieć tę historię i podzielić się nią z publicznością na całym świecie, tak jak Maria zrobiła to swoim życiem" - przekonuje mówi Pablo Larraín.

Oprócz wybitnej roli Angeliny Jolie, na wielkim ekranie swój talent pokażą także: nominowany do Oscara i nagrodzony Złotym Globem Kodi Smit-McPhee ("Psie pazury") oraz wcielający się w rolę słynnego Arystotelesa Onasisa - Haluk Bilginer, laureat nagrody Emmy.

Za scenariusz odpowiada Steven Knight, który tworzył dialogi do seriali "Peaky Blinders" i "Taboo", a także do filmów "Spencer" i "Locke". Producenci "Marii Callas" mają w swoim portfolio pracę przy takich produkcjach jak nominowany do Oscara "Toni Erdmann", "Challengers" Luki Guadagnino i "To była ręka Boga" Paolo Sorrentino.

