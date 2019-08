Można już zobaczyć pierwszy zwiastun filmu "Proceder" - najgorętszej kinowej premiery jesieni! Prawdziwa historia rapera Tomasza Chady, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, powalczy o Złote Lwy podczas tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Piotr Witkowski w scenie z filmu "Proceder" /materiały dystrybutora

"Proceder", który wejdzie na ekrany kin 15 listopada, to poruszająca historia rapera Tomasza Chady - chłopaka z blokowisk, z duszą poety i darem do wpadania w poważne kłopoty. Prawdziwy i szczery do bólu w swoich tekstach, Chada ginie w niewyjaśnionych okolicznościach, zostawiając zszokowanych fanów i dziewczynę, którą kochał. Muzyka była całym jego życiem - pasją i światem, w który uciekał, gdy rzeczywistość nie miała mu zbyt wiele do zaoferowania.



W rolach głównych wystąpili: Piotr Witkowski, Antoni Pawlicki, Agnieszka Więdłocha, Małgorzata Kożuchowska, Jan Frycz, Sonia Bohosiewicz, Krzysztof Kowalewski, Gabriela Muskała oraz Ewa Ziętek, Piotr Głowacki, Anna Matysiak, a także raperzy: Marcin Gutkowski (KALI), Vienio (MOLESTA EWENEMENT), Michał Buczek (Z.B.U.KU) i Bajorson. Film wyreżyserował Michał Węgrzyn, a autorem zdjęć jest jego brat - Wojciech.



"Życie Chady było skomplikowane, rzeczywiście w wielu momentach znajdował się na krawędzi, rzucał wyzwanie władzom, ale jednocześnie zdawał sobie sprawę z ciężaru nałogów i czynów, które popełnił" - tak o raperze mówi Michał Węgrzyn.

"Życie Chady było skomplikowane, rzeczywiście w wielu momentach znajdował się na krawędzi, rzucał wyzwanie władzom, ale jednocześnie zdawał sobie sprawę z ciężaru nałogów i czynów, które popełnił" - tak o raperze mówi Michał Węgrzyn.



"Chada miał i ma liczne grono wielbicieli i kontynuatorów. Jego teksty bywały dosadne, ale nie była to dosadność dla samej dosadności, to były utwory bardzo osobiste i stylistycznie rozpoznawalne. Wielu raperów uczyło się na nim, do dziś ma lepszych i gorszych naśladowców, w sferze tekstowej wyznaczył żywe do dziś standardy" - dodaje reżyser filmu "Proceder".



"W filmie pojawiają się także autentyczne postaci ze świata rapu, w tym obdarzony wielką charyzmą i otaczany szacunkiem Kali, który w pewnym momencie też znalazł się w niebezpiecznym świecie procederu, ale z nim konsekwentnie zerwał" - zdradza Michał Węgrzyn.



"Występowałem w hardcorowo-punkowym zespole Fobia, mój brat Wojciech realizował raperskie teledyski. Warto wspomnieć, że nasz trzeci brat, Piotr, był aktywny na scenie rapowej, a czwarty - Jakub, uczestniczył z sukcesami w slamach poetyckich. Tak więc środowiska, w których działaliśmy, bardzo mocno się przenikały i choć nie poznaliśmy Tomka Chady osobiście, mieliśmy z nim wielu wspólnych znajomych i znaliśmy dobrze jego nagrania" - wyznał serwisowi NaEkranie.pl Węgrzyn.



Chada, a właściwie Tomasz Chada (ur. 24 sierpnia 1978 w Warszawie, zm. 18 marca 2018 w Rybniku) - polski raper i autor tekstów. Przedstawiciel warszawskiej sceny hip-hopowej. Reprezentował nurt ulicznego rapu, początkowo będąc związanym z grupą muzyczną Molesta Ewenement. W 2009 roku ukazała się jego debiutancka płyta zatytułowana "Proceder". Album przyniósł ogromny wzrost zainteresowania jego twórczością oraz pozytywne recenzje krytyków muzycznych. Teksty Chady traktowały o życiu na krawędzi, kłopotach z prawem, próbie przetrwania i walce z własnymi demonami. Jego utwory charakteryzowała bezkompromisowość i niezwykła emocjonalność.

Rozpoczęły się zdjęcia do filmu o życiu i tragicznej śmierci Tomasz Chady - jednego z najpopularniejszych raperów w Polsce. Nad produkcją zatytułowaną "Proceder" pracuje Michał Węgrzyn. Głównego bohatera produkcji gra Piotr Witkowski.

Kolejne lata owocowały w ogromne ilości nagranego materiału oraz w świetnie przyjęte albumy, które umacniały pozycję rapera na polskiej scenie hip-hopowej. W dorobku artysty znajduje się kilka złotych oraz platynowa płyta. To, co wyróżniało twórczość Chady to jego teksty - szczery przekaz, w którym nie bał się odwoływać do swoich kłopotów z prawem. Mimo wielu lat spędzonych w więzieniu, nagrywał kolejne albumy, często tworząc je podczas wyjść na przepustki. W 2017 roku wyszedł na wolność, aby nigdy nie wrócić do więzienia. W tamtym roku raper wydał swój ostatni album "Recydywista", po którym rozpoczął trasę koncertową "Recydywista Tour".



39-letni Tomasz Chada zmarł 18 marca 2018 roku w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku. Trafił tam po tym, gdy w innej placówce na oddziale ortopedycznym (przebywał tam z urazem kręgosłupa - efekt skoku z trzeciego piętra pod wpływem środków odurzających) wszczął awanturę. Oficjalną przyczyną śmierci gwiazdora było zatrzymanie akcji serca, jednak okoliczności śmierci rapera wciąż budzą mnóstwo wątpliwości.

Sprawą niewyjaśnionej śmierci Chady zajęła się prokuratura. Śledztwo prowadzone jest pod kątem niedopełnienia obowiązków i ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji, a także pracowników szpitali. Wstępna sekcja zwłok wykluczyła śmierć rapera w wyniku działań funkcjonariuszy. Obecnie prokuratura czeka na wyniki badań toksykologicznych.