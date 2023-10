Cailee Spaeny: Twarz dziecka

"Zależało mi, żeby Priscillę grała jedna aktorka. Potrzebowaliśmy więc kogoś, kto mógłby być zarówno 14-latką, jak i 29-latką. Dyrektorzy castingu byli fanami Cailee. Umówiłam się z nią na kawę i pomyślałam, że to doskonały pomysł. Cailee ma twarz dziecka, więc bez problemu może grać nastolatkę. Poza tym byłam przekonana, że wypełni tę postać wielką wrażliwością. Co do Elvisa zaś, nikt nie wygląda jak on. Miał niezwykle barwną osobowość. Chciałam obsadzić w tej roli aktora, który byłby esencją jego najważniejszych cech. Kiedy poznałam Jacoba, uznałam, że jego charyzma będzie doskonale pasować do tego bohatera" - wspomniała reżyserka na festiwalu filmowym w Wenecji.



Recenzent Interii narzekał jednak na jednowymiarowość kreacji Spaeny, sugerując, że to Elordi "świeci większym aktorskim blaskiem niż ekranowa Priscilla".