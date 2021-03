"Prime Time" od 14 kwietnia w Netfliksie

14 kwietnia w ofercie platformy Netflix pojawi się reżyserski debiut Jakuba Piątka "Prime Time" z główną rolą Bartosza Bieleni. Produkcja miała światową premierę na festiwalu filmowym Sundance.

Magdalena Popławska i Bartosz Bielenia w filmie "Prime Time" /Netflix /materiały prasowe

"Prime Time" to trzymający w napięciu dramat psychologiczny. Film przenosi nas w czasie do ostatniego dnia 1999 roku, gdy Sebastian (Bartosz Bielenia) dostaje się z bronią w ręku do studia telewizyjnego. Bierze dwoje zakładników (Magdalena Popławska, Andrzej Kłak). Ma tylko jedno żądanie - wejście na antenę, na żywo podczas największej oglądalności. Chce powiedzieć telewidzom coś niezwykle ważnego, dla swojego przekazu jest gotów zaryzykować wszystko.

Historia Sebastiana to opowieść o przejmującej samotności, potrzebie akceptacji i walce z własnymi demonami. Co doprowadziło go do podjęcia tak desperackich kroków?

Film powstał w Watchout Studio, domu produkcyjnym, który na koncie ma realizację takich hitów jak "Bogowie", "Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" oraz "Ukryta gra".



Film, będący reżyserskim debiutem Jakuba Piątka, miał światową premierę podczas prestiżowego festiwalu filmowego Sundance. W obrazie, obok Bartosza Bieleni, występują m.in. Magdalena Popławska, Andrzej Kłak, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Monika Frajczyk, Dobromir Dymecki, Cezary Kosiński.



"Prime Time" dla polskich widzów Netfliksa dostępny będzie już 14 kwietnia (premiera poza Polską - 30 czerwca 2021).