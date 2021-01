"Prime Time" na Sundance. Jest zwiastun!

Kilka dni dzieli "Prime Time", najnowszy film Watchout Studio z Bartoszem Bielenią i Magdaleną Popławską w rolach głównych, od premiery na prestiżowym Sundance Film Festival (28.01-3.02). Prezentujemy teaser promujący produkcję przed najważniejszym festiwalem kina niezależnego na świecie.

Magdalena Popławska w scenie z filmu "Prime Time" /Tomasz Kaczor/Watchout Studio /materiały prasowe

"Prime Time" to pełnometrażowy debiut Jakuba Piątka. Bartoszowi Bieleni i Magdalenie Popławskiej partnerują na ekranie: Andrzej Kłak, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Dobromir Dymecki, Cezary Kosioski, Monika Frajczyk i Juliusz Chrząstowski.



W konkursie World Cinema Dramatic "Prime Time" będzie rywalizował z dziewięcioma tytułami z całego świata.



"Prime Time" to trzymający w napięciu dramat psychologiczny. Film przenosi nas w czasie do ostatniego dnia 1999 roku, gdy Sebastian (Bartosz Bielenia) dostaje się z bronią w ręku do studia telewizyjnego. Bierze dwoje zakładników (Magdalena Popławska, Andrzej Kłak). Ma tylko jedno żądanie - wejście na antenę, na żywo podczas największej oglądalności. Chce powiedzieć telewidzom coś niezwykle ważnego, dla swojego przekazu jest gotów zaryzykować wszystko.

Historia Sebastiana to opowieść o przejmującej samotności, potrzebie akceptacji i walce z własnymi demonami. Co doprowadziło go do podjęcia tak desperackich kroków?



Film powstał w Watchout Studio, domu produkcyjnym, który na koncie ma realizację takich hitów jak "Bogowie", "Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" oraz "Ukryta gra". Koproducentami filmu są TVN i Krakowskie Biuro Festiwalowe, a dystrybutorem NEXT FILM. Film współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.