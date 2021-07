Prezydent złożył życzenia urodzinowe Annie Dymnej

Przesyłam serdeczne gratulacje i gorące życzenia z okazji Pani jubileuszu. W tym wyjątkowym dniu chcę wyrazić najwyższe uznanie i wdzięczność zarówno za Pani dorobek artystyczny, jak też za dokonania w działalności społecznej - napisał prezydent Andrzej Duda do Anny Dymnej.

Anna Dymna /Filip Radwański / AKPA

"Dziękuję za wszystkie owoce Pani służby pięknu i dobru - dwóm wartościom, które przyświecają Pani życiu i aktywności. Dziękuję za każdą z niezliczonych wspaniałych ról, kreowanych na deskach Starego Teatru i innych scenach oraz na ekranach kinowych i telewizyjnych. Dziękuję jednocześnie za wszystkie dzieła Pani fundacji 'Mimo Wszystko', na czele z 'Doliną Słońca' w Radwanowicach. Dziękuję za imponujące przykłady łączenia wielkiego talentu ze szlachetnością serca, którymi zachęca Pani tak licznych naśladowców do wspierania słabszych, chorych i potrzebujących" - podkreślił prezydent w liście do Anny Dymnej, napisanym z okazji jej 70 urodzin.



Dodał, że "takie świadectwo harmonii sztuki i życia - olbrzymiego wysiłku aktorskiego i olbrzymiego wysiłku niesienia pomocy innym ludziom - jest "szczególnie potrzebne nam, współczesnym".

"W świecie zdominowanym przez media elektroniczne, stwarzające ułudę dostępności od ręki wszystkiego, o czym można sobie zamarzyć, konsekwentnie przypomina Pani o tym, że to, co naprawdę cenne - i błysk kunsztu zachwycający widzów, i błysk radości w oczach bliźnich - nie przychodzi lekko dzięki celebryckiej magii, lecz kosztuje dużo czasu, trudu i wytrwałości. Nie jest to obecnie przesłanie popularne ani łatwe do przyjęcia - i właśnie dlatego chcę wyrazić Pani za nie głęboki szacunek" - napisał Andrzej Duda.

"Raz jeszcze gratulując jubileuszu, życzę Pani zdrowia i radości, siły i uporu w dążeniach. Życzę dużo satysfakcji z dotychczasowych sukcesów i z wielu kolejnych. Życzę wiary w pokonanie wszelkich przeciwności i dalszego zarażania nią innych" - zakończył swój list prezydent.

Anna Dymna urodziła się 70 lat temu w Legnicy. Od 1973 roku aktorka jest związana ze Starym Teatrem w Krakowie. Jest również odtwórczynią głównych ról w takich filmach, jak "Kochaj albo rzuć", "Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny", "Tylko strach". W 2003 roku założyła Fundację Mimo Wszystko; jest również inicjatorką Krakowskiego Salonu Poezji.