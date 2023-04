"Prawdziwe życie aniołów": Krzysztof Globisz na premierze filmu w Warszawie

"Prawdziwe życie aniołów": Premiera filmu w Warszawie

"Kolorem tego filmu, a właściwie odcieniem jest jasność. To jest taki film, po obejrzeniu którego ta jasność, tak sądzę, z państwem zostanie. Jasność, która jest elementem, składową, ale i celem, mottem filmu. To jasność wynikająca z ciężkości bytu, nawiązując do Kundery. To jest coś niezwykle pięknego" - powiedział Łukasz Maciejewski, który powitał gości w sali kinowej.



"Kino to jest miłość, przyjaźń, dobro i szczęście" - powiedział Artur "Baron" Więcek , autor także poprzednich "aniołowych" historii, czyli "Anioła w Krakowie" oraz "Zakochanego anioła", w których wystąpił Krzysztof Globisz.



Film "Prawdziwe życie aniołów" powstawał cztery lata. Dziś Krzysztof Globisz wraca do zdrowia, przed kamerę i do teatru. Jego osobisty udział w filmie jest wydarzeniem niezwykłym i wyjątkowym - prawdopodobnie po raz pierwszy w historii kina aktor po udarze, cierpiący na afazję i paraliż, wciela się w główną rolę.



W "Prawdziwym życiu aniołów" wystąpili także m.in. Kinga Preis oraz Jerzy Trela, a gościnnie na ekranie pojawiła się Anna Dymna.

Kinga Preis i Artur "Baron" Więcek o filmie

"Myślę, że Agnieszka i Krzysztof są przede wszystkim swoimi wspaniałymi przyjaciółmi. Rozumieją się w każdej sferze. Agnieszka rozumie każdy, najmniejszy gest Krzysztofa i to jest absolutnie bezcenne. Ja do tego nigdy nie będę w stanie dosięgnąć, choć bardzo się starałam. Pomagał mi w tym scenariusz. Nie chciałam naśladować ani 'małpować' zachowania Agnieszki Globisz, tylko oddać pewną aurę i mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób się do siebie zbliżyłyśmy w trakcie tego filmu" - przyznała Kinga Preis, która zagrała żonę głównego bohatera.

"Krzysztof jest szczęśliwy, kiedy gra. To jest aktor. To jest jego DNA. On ma to we krwi. Jeśli dało mu się szansę i stanął przed kamerą to dla niego było absolutnie ożywcze i wspaniałe doświadczenie. A anioł? Anioł to nie jest jakiś cherubin ze skrzydłami niebiańskimi. To jest człowiek, który jest jak dziecko. Ma w sobie światło. Nie oszukuje, nie kalkuluje. Jest szczery, otwarty na świat. Zainteresowany drugim człowiekiem. Jest mu przyjazny, jest w stanie go wysłuchać. To rodzaj zainteresowania drugim. To fajny, sympatyczny gość" - dodał reżyser Artur "Baron" Więcek.

"Prawdziwe życie aniołów": Fabuła, obsada, zwiastun

Znany i ceniony aktor Adam (Krzysztof Globisz), przechodzi nagły i rozległy udar. Traci zdrowie i niezbędne do wykonywania swojego zawodu narzędzie - mowę. Pomimo niedającej nadziei diagnozy Agnieszka - żona Adama (Kinga Preis) z uporem i determinacją walczy o jego powrót do zdrowia i na scenę.

Czy rodzina i przyjaciele zmotywują Adama, by podjął wyzwanie i wydostał się z krainy między jawą, a snem, do której trafił w czasie choroby? Czy Adam wyjdzie z afazji i wróci do swojego życia przed udarem, kiedy był cenionym aktorem i uwielbianym przez studentów pedagogiem? Co tak naprawdę okaże się najważniejsze?



Film, a zwłaszcza obecny na widowni Krzysztof Globisz wraz z żoną, zebrali owacje na stojąco. Wśród gości premiery nie zabrakło również aktorskiej śmietanki m.in. Agaty Buzek, Julii Wieniawy, Macieja Musiałowskiego, Pawła Deląga, Ewy Błaszczyk czy Beaty Tadli.

