"Pracująca dziewczyna" była romantyczną komedię osadzoną w realiach wielkiego businessu na Wall Street, w reżyserii uznanego reżysera Mike'a Nicholsa .

"Pracująca dziewyczna": O czym opowiada film?

Uroda. Inteligencja. Wdzięk. Tess McGill ( Melanie Griffith ) posiada wszystkie te zalety. Właściwie ma wszystko co trzeba, za wyjątkiem właściwej fryzury, stosownych ubrań, a przede wszystkim odpowiedniej pracy. Po wielu nieudanych próbach awansu z posady sekretarki w biurze na Wall Street, Tess decyduje się postawić wszystko na jedną szalę.



Kiedy jej perfidna i jadowita szefowa ( Sigourney Weaver ) ulega wypadkowi i łamie nogę podczas urlopu spędzanego na nartach, Tess musi chwilowo przejąć jej obowiązki. Zajmuje miejsce w jej biurze, korzysta z jej apartamentu i pożycza ekskluzywne stroje. Podszywając się pod swoją szefową, Tess poznaje przystojnego finansistę ( Harrison Ford ) i wspólnie z nim realizuje swój życiowy interes. Wygląda na to, że los uśmiechnął się do niej... ale czy na długo?

"Pracująca dziewczyna" otrzymała w 1989 roku aż sześć nominacji do Oscara, w tym w najważniejszej kategorii - "najlepszy film". Nominacjami doceniono również aktorów: Griffith, Weaver i Joan Cusack oraz reżysera Mike'a Nicholsa. Ostatecznie statuetkę zdobyła jednak jedynie pochodząca z filmu piosenka - "Let the River Run" w wykonaniu Carly Simon.

Film cieszył się też dużą popularnością w kinach. Przyniósł zyski przekraczające 100 milionów dolarów.

Selena Gomez i nowa wersja "Pracującej dziewczyny"

Nic więc dziwnego że obecnie planowana jest jego nowa wersja. Scenariusz do nowej "Pracującej dziewczyny" ma napisać Ilana Pena, która pracowała ostatnio przy serialu Disney+ "Dziennik przyszłej pani prezydent". Film prawdopodobnie pojawi się jedynie na streamingu, co oznacza, że w Stanach Zjednoczonych zadebiutuje na platformie Hulu, a w Polsce zobaczymy go na Disney+.



Jak na razie Selena Gomez łączona jest z projektem jedynie jego producentka. Nie wiadomo, czy dołączy również do obsady nowej wersji "Pracującej dziewczyny". Przypomnijmy, że artystkę można obecnie oglądać w serialowym hicie "Zbrodnie po sąsiedzku", również pokazywanym w Polsce na Disney+.