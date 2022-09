Nowa pasja gwiazd muzyki i kina

W Sara Hildén Art Museum, znajdującym się w Tampere, otwarto wystawę dzieł współczesnego rzeźbiarza Thomasa Houseago. W kontekście jego rzeźb i obrazów, prezentowane są również prace dwóch gwiazd - muzyki i kina. Ekspozycja zatytułowana "WE" ("MY") będzie dostępna dla zwiedzających do 15 stycznia 2023 roku.

Thomas Houseago to współczesny brytyjski artysta, który mieszka w Los Angeles (ma również obywatelstwo USA). Większość jego prac to rzeźby figuratywne, głównie z gipsu, brązu lub aluminium. W ostatnich latach zaczął tworzyć wielkoformatowe, ekspresyjne obrazy, skupiając się na takich tematach, jak: natura, krajobraz, jedność kosmiczna i cykl życia.

Obok jego prac, zarówno rzeźbiarskich, jak i malarskich w Sara Hildén Art Museum prezentowane są również plastyczne dzieła dwóch wielkich gwiazd z kręgu kultury popularnej. Jak można przeczytać na stronie fińskiego muzeum: "Cave i Pitt są już znani w swoich dziedzinach muzyki i kina, ale po raz pierwszy w historii wystawili swoje dzieła sztuki - dzieła, które powstały w trakcie dialogu z twórczością Houseago".

Co można zobaczyć na wystawie?

Zdjęcie Nick Cave w filmie "This Much I Know To Be True" / materiały prasowe

Jakie to dzieła? Seria "The Devil - A Life" Nicka Cave'a składa się z 17 własnoręcznie wykonanych ceramicznych figurek. Przedstawiają one 17 faz życia Diabła, od niewinności po konfrontację z ludzką śmiertelnością. Figurki o wysokości 15-50 cm, były formowane, malowane i szkliwione przez muzyka w latach 2020-2022. Wokalista nie ukrywał, że inspirował się tradycyjnymi, angielskimi figurkami ze Staffordshire, które kolekcjonuje.

Brad Pitt zaprezentuje z kolei między innymi gipsową płaskorzeźbę przedstawiającą scenę strzelaniny i zawierająca odciski ludzkiego ciała oraz pierwszą wykonaną przez siebie rzeźbę, którą nazwał "House A Go Go" (to kompozycja ze ścinków drewna). Tu warto przypomnieć, że Pitt rozwinął pasję rzeźbiarską dopiero po rozstaniu z Angeliną Jolie. Działo się to w 2017 roku, a jego mentorem został wówczas główny bohater fińskiej wystawy - Thomas Houseago.

