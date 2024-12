Tim Allen o "Toy Story 5": "naprawdę dobra historia"

Tim Allen jest związany z tytułem "Toy Story" od prawie 30 lat. Aktor głosowy wcielający się w postać kosmicznego strażnika w jednym z ostatnich wywiadów opowiedział o przebiegu prac nad nową częścią i przyznał, że czerpie z tego procesu ogromną radość.

"Około tydzień temu, nagrałem pierwszą sesję dla Buzza, trwała pięć godzin. To naprawdę dziwne wrócić do do tej roli. Choć nie mogę powiedzieć wiele więcej, naprawdę nie wierzę, że chodzi tu o zarobek. Jestem pewien, że oczywiście chcą, aby film odniósł sukces, ale nie dlatego zdecydowali się go zrobić. Gdyby nie wymyślili genialnego scenariusza, nie zrobiliby tego i nie zadzwoniliby do mnie i Toma Hanksa. To naprawdę pomysłowa opowieść" - mówił w wywiadzie dla portalu Collider Tim Allen.

"Jestem niezwykle szczęśliwy, mogąc wcielać się w Buzza Astrala. To będzie świetna zabawa. Myślę, że przed nami rok do końca pracy [...] To naprawdę dobra historia" - zapowiada aktor.

W polskiej wersji językowej postaci Buzza Astrala głos od lat podkłada Łukasz Nowicki.

Premiera animacji "Toy Story 5" zapowiedziana została na 19 czerwca 2026 roku.

Zobacz też: Podsumowania 2024: Największe filmowe odkrycia roku!