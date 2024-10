Prace na planie "Peaky Blinders" ruszyły! Netflix chwali się pierwszymi zdjęciami

"Peaky Blinders": filmowa kontynuacja uwielbianego serialu

"Peaky Blinders" to dramat historyczny, który pokochał cały świat. Fabuła skupia się na losach Thomasa Shelby'ego (Cillian Murphy), który wraz ze starszym bratem Arthurem (Paul Anderson) i ciotką Polly (Helen McCrory) przewodzą grupą przestępczą w Birmingham. Nazwa budzącego powszechny strach gangu "Peaky Blinders" pochodzi od noszonych przez nich czapek z wszytymi żyletkami.

Serial był realizowany w latach 2013-2022 i doczekał się sześciu sezonów. Niedawno ogłoszono, że otrzyma także filmową kontynuację, która zostanie napisana przez autora serialu - Stevena Knighta. Film powstaje dla Netfliksa.

Cilliana Murphy, wcielający się w serialu w postać Tommy’ego Shelby, powróci w filmie i dodatkowo zajmie się również jego produkcją. We wpisie na platformie X, udostępnionym przez Netflixa, przeczytać możemy wypowiedź aktora: "Wygląda na to, że Tommy Shelby jeszcze ze mną nie skończył. Ponowna współpraca ze Stevenem Knightem i Tomem Harperem nad filmową wersją 'Peaky Blinders' jest bardzo satysfakcjonująca. To będzie coś dla fanów".

Reżyser ostatnio zapowiadał, że obsada będzie oszałamiająca: u boku Murphyego ma pojawić się także Rebecca Ferguson ("Diuna"), Barry Keoghan ("Saltburn") oraz Tim Roth ("Wściekłe psy"). Na ten moment nie wiadomo jednak, w jakich rolach ich zobaczymy.

"Peaky Blinders": ruszyły prace na planie filmu Netflixa

"Z rozkazu Peaky Blinders... Tommy Shelby powraca. Ruszyły zdjęcia do filmu o gangsterskiej rodzinie z Birmingham, a Cillian Murphy i Steven Knight ponownie połączą siły na planie" - możemy przeczytać we wpisie zamieszonym na Instagramie Netflixa. Do postu załączono dwie fotografie z planu.

