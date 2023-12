"Znaczy, prawda jest taka, że... wiesz... Chyba zobaczymy" - odpowiedziała Gerwig.

Plotki o możliwości powstania filmu o Kenie pojawiły się, gdy reżyserka zdradziła w jednym z wywiadów, że miała wiele pomysłów na tę postaci. Jednak nie mogły znaleźć się one w filmie. "Mieliśmy za dużo materiału dla Kena. Mogliśmy pisać i pisać, i pisać" - zdradziła.

"Barbie": Ken był pisany z myślą o Ryanie Goslingu

W rozmowie z "The New York Times" reżyserka przyznała, że rolę Kena napisała z myślą o Ryanie Goslingu. "Wpisałam jego imię do scenariusza [jako referencję] i tak dalej... i było ono wszędzie" - mówiła. Jak wspominała, tak często używała nazwiska aktora podczas opisów postaci, że przedstawiciele Warner Bros. myśleli, że zna go ona osobiście. Tymczasem oboje nie spotkali się przed realizacją "Barbie".

Gosling ostatecznie otrzymał rolę Kena, która została świetnie przyjęta. Aktor jest obecnie faworytem do Oscara za męską rolę drugoplanową. Otrzymał już wyróżnienia w tej kategorii od Stowarzyszeń Krytyków z Atlanty i Michigan.

Warner Bros., Mattel i Margot Robbie, gwiazda filmu i jedna z jego producentek, zaznaczają, że nie ma planów na kontynuację. Według aktorki film nie powstał z myślą o rozpoczynaniu serii.

Barbie: Kiedy premiera na HBO Max?

Film Grety Gerwig zadebiutuje w serwisie streamingowym HBO Max 15 grudnia 2023 roku.