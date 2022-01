Decyzja o rozpoczęciu produkcji serialu na podstawie filmu "Kobiety na skraju załamania nerwowego" jeszcze nie została podjęta, ale platforma Apple TV+ nabyła już prawa do jego serialowej adaptacji. Jeśli do niej dojdzie, w rolę Pepy Marcos wcieli się Gina Rodriguez . W filmie Pedro Almodovara postać tę zagrała Carmen Maura . Film "Kobiety na skraju załamania nerwowego" zapewnił Almodovarowi rozgłos, był też nominowany do Oscara w kategorii dla najlepszego filmu międzynarodowego (wówczas nieanglojęzycznego).

Film Almodovara opowiada historię Pepy i Ivana, aktorów pracujących w dubbingu, którzy od wielu lat żyją razem. Kiedy pewnego dnia Ivan decyduje się na rozstanie, Pepa, nie mogąc poradzić sobie ze wspomnieniami i samotnością, odnajmuje mieszkanie. Odkrywszy, że jest w ciąży, usiłuje skontaktować się z Ivanem, który nie odpowiada na jej telefony. Mieszkanie zapełnia się ludźmi. To Candela, przyjaciółka Pepy, która jest poszukiwana przez policję oraz Lucia, która ma z Ivanem dziecko i pragnie zastrzelić niewiernego kochanka - czytamy w oficjalnym opisie fabuły.

Źródła, na które powołuje się portal "The Hollywood Reporter" twierdzą, że "Women on the Verge" będzie projektem dwujęzycznym, stanowiącym miks języków angielskiego i hiszpańskiego. Almodovar będzie jego producentem wykonawczym. Wśród producentów znajdzie się również popularny latynoski aktor Eugenio Derbez.

Jeśli produkcja serialu dojdzie do skutku, będzie to pierwsza przygoda Almodovara z telewizją. Na koncie hiszpańskiego twórcy jest do tej pory jeden Oscar otrzymany za scenariusz filmu "Porozmawiaj z nią" .



