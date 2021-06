Nakręcony w 1980 roku „Amerykański żigolak” to jeden z pierwszych filmów, w których swój talent szerszej publiczności pokazał Richard Gere. Produkcja napisana i wyreżyserowana przez Paula Schradera („Taksówkarz”, „Wściekły byk”) będzie inspiracją serialu stworzonego przez stację Showtime. W roli tytułowej wystąpi w nim Jon Bernthal („The Walking Dead”, „The Punisher”).

Film Schradera opowiada historię Juliana Kaye’a, którego chłopięcemu urokowi i zmysłowości nie może oprzeć się żadna kobieta. Przystojny, czarujący, wykształcony i władający sześcioma językami mężczyzna to idealny kandydat do tego, by zapomnieć się u jego boku. Jednak wkrótce Julian zaczyna mieć poważne kłopoty. Jedna z jego klientek zostaje zamordowana, a on staje się głównym podejrzanym w tej sprawie.



W inspirowanym tym filmem serialu "American Gigolo" Jon Bernthal wcieli się w rolę mężczyzny, który stara się ułożyć swoje życie na nowo po odsiedzeniu wyroku. Jak można wywnioskować z opisu, będzie to kontynuacja dzieła Paula Schradera, choć nigdzie nie pada informacja na temat tego, że będzie to sequel. Temat serialowej wersji "Amerykańskiego żigolaka" nie jest nowy. Jeszcze w 2014 roku taką produkcję rozważał producent oryginału, Jerry Bruckheimer. I to właśnie on będzie jednym z producentów serialu "American Gigolo".

W oficjalnym opisie fabuły serialu czytamy, że będzie on współczesną wersją znanego filmu. Bernthal zagra w nim Juliana Kaye’a, którego poznajemy piętnaście lat po tym, jak został oskarżony o morderstwo. Nie jest mu łatwo odnaleźć się w seks-biznesie współczesnego Los Angeles. Jednocześnie wciąż poszukuje prawdy o tym, dlaczego przed laty trafił do więzienia. Próbuje też nawiązać kontakt z Michelle - jedyną kobietą, jaką kiedykolwiek kochał (w tej roli wystąpi Gretchen Mol). W filmie z 1980 roku rolę Michelle zagrała Lauren Hutton.



Scenariusz serialu "American Gigolo" napisze David Hollander ("Ray Donovan"), który go również wyreżyseruje. W obsadzie znajdą się też m.in. Rosie O’Donnell, która zagra policjantkę z wydziału zabójstw, Lizzie Brochere, która wcieli się w kobietę związaną z seksworkingiem, Gabriel LaBelle, który zagra Johnny'ego, który jest młodszą wersję Juliana oraz Leland Orser, który wcieli się w postać miliardera z branży technologicznej. Z kolei rolę mentora i najlepszego przyjaciela głównego bohatera zagra Wayne Brady.