Powstanie serial inspirowany historią Erin Brockovich

Erin Brockovich, samotna matka trójki dzieci, stała się znana dzięki temu, że walczyła o odszkodowania dla mieszkańców prowincjonalnego miasteczka, którzy zaczęli chorować z powodu zanieczyszczonej wody. W 2000 roku Steven Soderbergh wyreżyserował oparty o jej historię film, w którym główną rolę zagrała Julia Roberts. Teraz w rolę inspirowaną Erin Brockovich wcieli się znana z serialu "Świat według Bundych" Katey Sagal.

Katey Sagal w sitcomie "Superior Donuts" /SONJA FLEMMING/CBS /Getty Images

Zielone światło otrzymał w końcu zapowiadany jeszcze w październiku zeszłego roku projekt serialu "Rebel". Jego realizacją zajmie się Krista Vernoff, autorka serialu "Chirurdzy". Stacja ABC zamówiła właśnie pilotowy odcinek.

Wzorowaną na Erin Brockovich bohaterką serialu "Rebel" będzie Annie "Rebel" Bello. Kobieta, która udziela porad prawnych, choć nie ma wykształcenia prawniczego. Jest zabawna, niepoukładana, błyskotliwa i nieustraszona, a do tego wierzy w to, że doprowadzi do szczęśliwego finału to, czego się podejmuje. Dla niej najważniejsi są ludzie, których kocha. Kiedy Rebel angażuje się w sprawę, w którą wierzy, zrobi wszystko, aby ją wygrać.

Krista Vernoff napisze scenariusz serialu razem ze swoim mężem Alexandre Schmittem. Sama Erin Brockovich związana jest z projektem jako producent wykonawczy.

Zdjęcie Katey Sagal w serialu "Świat według Bundych" / Aaron Rapoport/Corbis / Getty Images

O Erin Brockovich zaczęło być głośno dzięki zakończonej w 1996 roku walce z oskarżanym o zatruwanie środowiska przedsiębiorstwem Hinkley Compressor Station, które należy do koncernu Pacific Gas and Electric. Jej zaangażowanie w tę sprawę doprowadziło do wypłacenia ofiarom największego w historii USA odszkodowania związanego z zatruciem środowiska. Wynosiło ono 333 miliony dolarów.