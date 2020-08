Powstanie remake komedii "Gruby i chudszy"

W 1996 roku dużą popularnością cieszyła się komedia "Gruby i chudszy", w której w główną rolę grał Eddie Murphy. Był to remake komedii z 1963 roku zatytułowanej "Zwariowany profesor", w której wystąpił Jerry Lewis. W Hollywood uznano, że najwyższy czas na remake remake'u. Stworzy go firma Project X Entertainment, która pracuje też nad piątą częścią "Krzyku".

Kto zastąpi Eddiego Murphy'ego w roli "zwariowanego profesora"? /Everett Collection /East News

O zakupie praw do remake'u "Grubego i chudszego" poinformował portal "Deadline". To jedyna informacja dotycząca tego projektu. Jednym z właścicieli Project X Entertainment jest James Vanderbilt, scenarzysta takich filmów jak "Zodiak" czy "Niesamowity Spider-Man".



Nie jest to jedyny projekt firmy Vanderbilta, który będzie kolejną odsłoną kultowego filmu. To właśnie Project X odpowiedzialna jest za powstającą właśnie piątą część serii "Krzyk", w której powrócą znani z poprzednich filmów bohaterowie. Pewny jest już udział Courteney Cox i Davida Arquette’a. Reżyserzy filmu, Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, wciąż czekają na decyzję Neve Campbell.

Oryginalny "Zwariowany profesor" opowiadał historię krótkowzrocznego wykładowcy chemii, którego ignorowały kobiety. Jego sytuacja zmienia się diametralnie, gdy wynajduje eliksir zamieniający go w przystojnego Buddy'ego Love'a. Remake z Eddiem Murphym zmienił fabułę o tyle, że główny bohater filmu "Gruby i chudszy" był osobą mocno otyłą. Obydwa filmy stanowiły wariację na temat klasycznej opowieści o doktorze Jekyllu i panu Hyde.

Co ciekawe, jeśli do realizacji nowej wersji "Zwariowanego profesora"/"Grubego i chudszego" dojdzie, będzie to drugi film z Murphym, jaki doczeka się dwóch remake'ów. Wcześniej identyczna sytuacja dotyczyła opowieści o doktorze Dolittle'u. W 1967 roku powstał film na podstawie powieści autorstwa Hugh Loftinga, w którym w rolę lekarza rozmawiającego ze zwierzętami wcielił się Rex Harrison. W 1998 roku powstał remake z Murphym w roli głównej, a na początku tego roku mogliśmy oglądać inną filmową wersję tej opowieści, w której rolę główną zagrał Robert Downey Jr.