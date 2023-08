Powstanie polsko-amerykańska koprodukcja o Witoldzie Pileckim

Produkcja "Enemy of My Enemy" realizowania jest na podstawie książki "Ochotnik. O rotmistrzu Witoldzie Pileckim", autorstwa włoskiego historyka Marco Patricellego, która ukazała się we Włoszech w 2010 r., a w Polsce w 2011 r. Scenariusz stworzył Matt King. Jedną z producentek filmu została Jayne-Ann Tenggren, która wcześniej pracowała przy widowisku wojennym "1917" i bondowskich projektach "Skyfall" i "Spectre".

"Akcja rozgrywa się podczas II wojny światowej i skupia się na jednym z najbardziej niedocenionych bohaterów na świecie. Rotmistrz Witold Pilecki zgłosił się na ochotnika do aresztowania i wywiezienia do Auschwitz, gdzie utworzył grupę oporu i przekazał aliantom informacje ujawniające warunki panujące w obozie. Po ucieczce, gdy Stalin zastąpił Hitlera, kontynuował walkę o wolną i niepodległą Polskę" - serwis Deadline streszcza fabułę "Enemy of My Enemy".

"Jestem podekscytowany tym, że mogłem przeczytać scenariusz i będę współpracować z twórcami. Jestem wdzięczny, że ten film powstaje, i że międzynarodowa publiczność pozna historię mojego pradziadka" - stwierdził Krzysztof Kosior, prawnuk Witolda Pileckiego.

"Enemy of My Enemy", według zapowiedzi, ma być największym widowiskiem w historii polskiej kinematografii.

Jeden z najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas II wojny światowej jest też bohaterem filmu "Raport Pileckiego" , który trafi na ekrany polskich kin 1 września. Za tą produkcją stoi reżyserski duet - Krzysztof Łukaszewicz i Leszek Wosiewicz. Rotmistrza zagrał Przemysław Wyszyński.

"Raport Pileckiego": Polski film o Pileckim od września w kinach

"Moim zadaniem było opowiedzenie historii autentycznego człowieka, który kiedyś istniał, miał swoje marzenia i pragnienia, odczuwał pełne spektrum emocji, radość, miłość i strach, człowieka, który został postawiony w sytuacji bez wyjścia, a mimo to, udało mu nie utracić swojego człowieczeństwa. Witold miał piękne, kochające serce, którego potrafił słuchać. To bardzo inspirująca postać, dlatego przede wszystkim postanowiłem poznać Witolda, dowiedzieć się o nim możliwie najwięcej, o tym jakim był człowiekiem, jakie były jego motywacje i cele. Pragnąłem ujrzeć świat jego oczami" ­­­- wspomina Przemysław Wyszyński.

Patriota wierny swoim wartościom i przysiędze złożonej Wolnej Polsce pozostał rozdarty między powinnościami wobec ojczyzny i rodziny. Odważny żołnierz, a zarazem czuły ojciec i mąż stanął w obliczu tragicznych dylematów moralnych. Jego postać pozostanie na zawsze w naszej kulturze symbolem miłości, bohaterstwa i niezłomnej walki o prawdę.

W 1990 roku rotmistrz Pilecki został zrehabilitowany, a w 2006 prezydent Lech Kaczyński odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego. W 2013 roku rotmistrz został awansowany do stopnia pułkownika. Brytyjski historyk profesor Michael Foot zaliczył Witolda Pileckiego do grona sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas II wojny światowej.

