Burza w sieci o nową "Królewnę Śnieżkę". Znacznie odejdzie od oryginału

"Królewna Śnieżka": Za bardzo woke?

Zegler nie ukrywała, że jej Śnieżka będzie się znacząco różniła od postaci z animacji z 1937 roku. Aktorka mówiła wprost w wywiadach, że nie przepada za oryginałem. W rozmowie z "Variety" nazwała go "przestarzałym, jeśli chodzi o reprezentację kobiet". Zaznaczyła, że jej księżniczka okaże się fantastyczną przywódczynią.

W innych wywiadach zapowiadała, że historia odejdzie znacząco od oryginału. Śnieżka nie zostanie uratowana przez pocałunek księcia. "Ona nie marzy o prawdziwej miłości. Chce być liderką i wie, że może nią zostać" - mówiła gwiazda superbohaterskiej produkcji "Shazam! Gniew bogów". Po tych słowach pojawiły się oskarżenia o wokeizm.

Niektórzy nie byli także zadowoleni z odejścia od wątku miłosnego. Według nich zaprezentowanie księżniczki jako osoby pozbawionej głębszego uczucia jest wręcz antyfeministyczne.

"Królewna Śnieżka": Niezadowolenie osób z niskorosłością

Kontrowersje pojawiły się także przy ogłoszeniu odtwórców ról siedmiu krasnoludków. Twórcy zdecydowali się zróżnicować kompanów Śnieżki pod względem koloru skóry. W wesołej kompanii znalazła się też jedna kobieta. Znów pojawiły się oskarżenia o wpisywanie się na siłę w nurt woke.

Samo powstanie filmu nie spodobało się Peterowi Dinklage'owi. Znany z "Gry o tron" aktor nie ukrywał irytacji podczas rozmowy w podcaście Marca Marona. "Bez urazy, ale byłem trochę zaskoczony, kiedy z dumą ogłosili, że zaangażowali Latynoskę do roli Śnieżki. Opowiadają historię o księżniczce i siedmiu krasnoludkach. Cofnijcie się i spójrzcie na to, co robicie. [...] Jesteście postępowi z jednej strony, ale z drugiej robicie tę pie...... uwsteczniającą historię o siedmiu krasnoludkach mieszkających w jaskini. Ludzie, co wy k.... robicie? [...] Wszystkiego dobrego dla aktorki i ludzi, którzy myśleli, że robią coś w porządku. Dla mnie jednak... co wy robicie" - mówił.

Gdy w sieci pojawiły się zdjęcia z planu i okazało się, że w tylko jednego krasnoludka wcielił się niskorosły aktor, swoje niezadowolenie wyraził Jason Acuna, czyli Wee Man z "Jackassa". Według niego to błąd Disneya. W wywiadzie dla TMZ stwierdził, że wpłynie to negatywnie na pozycję osób niskorosłych w przemyśle filmowym.