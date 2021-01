Powstanie nowa wersja "Małych agentów"

Twórca serii "Mali agenci" Robert Rodriguez napisze scenariusz jej rebootu, zajmie się też reżyserią projektu. Powstanie nowej odsłony cyklu zapowiedziały studia Skydance Media i Spyglass Media, do których należą prawa do niego. "Mali agenci" opowiadają historię rodziny supertajnych agentów, których dzieci muszą wziąć w swoje ręce losy świata.

Kogo zobaczymy w nowej odsłonie "Małych agentów"? /United Archives IFA The Film Archives 2017 /East News

Cztery części cyklu "Mali agenci" w sumie zarobiły w kinach na całym świecie ponad 550 milionów dolarów. Pierwsza część serii, która miała premierę w 2001 roku, była wielkim hitem kasowym zarówno wśród młodych widzów, z myślą o których była kręcona, jak również wśród dorosłych. W filmie wystąpili m.in. Antonio Banderas i Carla Gugino, jednak główny ciężar filmu spoczywał na barkach Alexy PenaVegi i Daryla Sabary, którzy wcielili się w role dzieci, które są nieświadome tego, jaka jest prawdziwa profesja ich rodziców.



Jak podaje portal "Deadline", szczegóły fabuły rebootu "Małych agentów" pozostają owiane tajemnicą. Można się spodziewać, że film o nowej generacji młodych agentów będzie związany z przygodami multikulturowej rodziny. Rodriguez, któremu sławę przyniosły "dorosłe" filmy, takie jak "Desperado" czy "Sin City - Miasto grzechu", dobrze czuje się także w produkcjach dla młodego widza. Nie dalej jak na początku 2021 roku na Netfliksie zadebiutowała inna jego produkcja dla młodzieży, superbohaterski film "Będziemy bohaterami".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mali agenci 4D: Wyścig z czasem" [trailer]

Reklama

Reboot filmu "Mali agenci" nie jest jedynym projektem, nad którym pracował będzie Rodriguez. Wiadomo, że reżyser zajęty jest obecnie tworzeniem nowego serialu Disneya i studia Lucasfilm umiejscowionego w uniwersum "Gwiezdnych wojen". To zapowiedziany w grudniu 2020 roku "The Book of Boba Fett". Rodriguez ma również zająć się nowym serialem o Zorro, w którym w tytułową postać wcieli się kobieta. Twórca związany jest również z filmem "Hypnotic", w którym w roli głównej wystąpi Ben Affleck.

Studio Skydance Media, główny producent rebootu "Małych agentów", czeka na premierę kilku innych wyprodukowanych przez siebie filmów. To głośne tytuły takie jak film "Top Gun: Maverick", "Mission: Impossible 7", "Without Remorse" czy "The Tomorrow War" z Chrisem Prattem w roli głównej. Wyprodukuje też dla Netfliksa szpiegowski film "Heart of Stone", w którym Gal Gadot ma wcielić się w rolę żeńskiego odpowiednika Jamesa Bonda.