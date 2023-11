Do tej pory powstały cztery filmy, których bohaterem był grany przez Matta Damona Jason Bourne oraz jeden osadzony w tym samym świecie, w którym w roli agenta Aarona Crossa można było zobaczyć Jeremy'ego Rennera . "Tożsamość Bourne'a" , "Krucjata Bourne'a" , "Ultimatum Bourne'a" , "Dziedzictwo Bourne'a" oraz "Jason Bourne" zarobiły w sumie w kinach na całym świecie ponad miliard 600 milionów dolarów. Nowy film tego uniwersum jest teraz we wczesnej fazie rozwoju. Fani serii liczą na to, że po zakontraktowaniu Edwarda Bergera prace nad produkcją nabiorą rozpędu.



Reklama

Jason Bourne: Filmowe dziecko Matta Damona i Paula Greengrassa

Postać Jasona Bourne'a po raz pierwszy pojawiła się w powieści Roberta Ludluma zatytułowanej "Tożsamość Bourne'a". Cierpiący na niemal całkowitą amnezję główny bohater książki rozpoczyna prywatne śledztwo w sprawie swojej przeszłości. Zanim w rolę Bourne'a wcielił się Matt Damon, wcześniej zrealizowano jeszcze miniserial telewizyjny na podstawie pierwszej książki Ludluma. W nim tytułowego bohatera zagrał Richard Chamberlain ("Szogun").

Źródła, na które powołuje się "Deadline", przekonują, że do ewentualnej premiery kinowej kolejnego filmu o Bournie jeszcze bardzo daleko. Z projektem nie jest związany żaden scenarzysta. Nie wiadomo więc, czy w planach studia jest kontynuacja franczyzy, czy może rozpoczęcie jej od nowa ze zmienioną obsadą.

Przypomnijmy, że ostatni film cyklu, czyli "Jason Bourne" miał premierę w 2016 roku. 'To kontynuacja formuły z trzech poprzednich części i zachowanie ciągłości wizji Paula Greengrassa , który nadał serii o Jasonie Bournie wyrazisty, ostry charakter. Osiągnął to dzięki surowym, zimnym zdjęciom, perfekcyjnemu, szybkiemu montażowi i świetnej, minimalistycznej kreacji Matta Damona. Nie bez powodu ten ostatni zgodził się na udział w kolejnej części tylko pod warunkiem, że film wyreżyseruje właśnie Greengrass" - pisała o produkcji nasza recenzentka Anna Pietras.



"Reżyser z Anglii wie, jak utrzymać uwagę widza i jak dostarczyć mu do krwiobiegu adrenalinę. W najnowszym dziele używa tym samych sztuczek, co ostatnio, by zapewnić widzowi kino akcji na najwyższym poziomie. I właśnie na tym polega urok i siła tego filmu - na zawrotnym tempie i efektownych pościgach. Nie można złapać oddechu, napięcie nieznośnie rośnie z każdą chwilą i kolejnym zwrotem akcji, a my mamy wrażenie, że fotel pali nam się pod nogami, bo nie można na nim usiedzieć" - zapewniała.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Jason Bourne" [trailer] materiały dystrybutora

"Scenariusz nie jest tutaj najważniejszy, bo jeśli przypatrzymy mu się uważniej, zauważymy, że samo zawiązanie fabuły jest bardzo prozaiczne, banalne i niewystarczające, a zwroty akcji momentami przewidywalne. Ale jak to jest zrobione! Jak to świetnie wygląda! Jak rewelacyjnie wciąga! Ta adrenalina wprost uzależnia, bo po wyjściu z kina chce się jeszcze" - podsumowała nasza recenzentka.